【產經評論】美藉俄烏顯威霸　反為美元敲喪鐘

俄烏戰爭未止，美國總統拜登赴歐，雙方就應對能源危機達共識，一時間西方陣營氣勢高昂，美國成功藉俄烏衝突一顯在國際的主導地位。之不過，東西對立的亂局下，美元表現與相關資產不見得如過往般讓各路資金「萬劍歸宗」，皆因美國經濟與美國政治手段，非但沒為美元避險功能加分，反在提醒各國美元霸權的威脅，不欲步俄國後塵，就得繼續致力於分散風險至非美元資產。也許，眼前這場東歐戰爭，就成為美元霸權盛極而衰的轉捩點。

要看透目前國際形勢，先要了解這些年美國政經的巨變。美國經濟發展長期與國力不對稱，債台高築，為應對金融危機，聯儲局實施超寬鬆貨幣政策，銀紙任印，嚴重透支美元信用，加上各種社會問題，政黨與商界利益千絲萬縷，種種問題致令美國競爭力大不如前。

國際上，隨着美國的頁岩油業興起，近年更成油氣淨出口國，與中東的關係生變。美國突然撤軍阿富汗，今次在俄烏攪局，歐洲變成美國能源業大客，中東產油國都看在眼內。另方面，如今全球都在減碳，傳統能源業對經濟的影響力下降，靠與石油掛鈎起家的美元，本就不無危機。適逢中國崛起，繼俄羅斯、伊朗、沙特阿拉伯，更多國家願意研納人民幣作為交易貨幣，其深遠意義，在於美元已再非不二之選。

為保美元地位，美國鋌而走險，將金融武器化，非但限制俄國金融機構和相關人等使用環球銀行金融電信協會(SWIFT)，更凍結俄羅斯的外匯及黃金儲備，以至所有美元資產，猶如「抄家」，這對於全球美元資產擁有者，包括各大央行以及全球財閥，無疑是極大的衝擊震撼！

在全球儲備貨幣中，過去20年來美元的佔有率在穩步下降，各國央行儲備朝多元化發展，正正說明去美元化非俄國主張才出現、也非俄烏戰爭才促成，而是這些年美國國力衰退下早已存在的現象，如今將藉着國際地緣政治的推演而加快。

美國如今欲藉鬧大俄烏事件制俄遏華一箭雙鵰，資金在擔心制俄終會波及中國而減持中國資產，中港金融市場為之動盪；而藉着掣肘中俄經貿關係，美國正加緊出招在貿易關稅、金融審計與科技使用等範疇打擊中國。

如是者，美國押上了僅存的美元信用，資金缺口如何收科，後患無窮。中美要是全面決裂，中國拋售美債也是必然選項。最怕是在這場中美經濟戰上，美國欲速戰不成，最終要走上實戰的不歸路！誰是世界亂源之首，呼之欲出。