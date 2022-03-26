東方日報B1：美團續燒錢　上季蝕近40億　飆1.7倍

業績公告顯示，該公司上季列帳虧損為53.39億元，按年擴大1.37倍，全年累計則達到235.36億元，按年盈轉虧。上季經營虧損亦擴大至50.05億元，主要是由於新業務及其他分部繼續「燒錢」，抵銷其他業務的盈利增長，惟公司強調「對於能夠帶來長期價值的業務領域，始終保持投入的決心。」

諸如社區團購等的新業務，上季收入按年增58.73%至146.74億元，經營虧損則按年擴大70%至102.05億元，惟比起前一季收窄6.42%。董事長王興預計，新業務經營虧損今年會收窄。

內地接二連三的監管浪潮重創美團股價，王興在周五晚上的業績會議上多次提到「社會責任」，又謂公司和監管部門進行了具建設性的對話，於當局指導下推出更多支援計劃，包括降低對商家收費和支援中小商家等。首席財務官陳少暉則指，雖然降低佣金會令變現率短期受影響，但長遠而言對整體生態系統是好事。

為美團收入支柱的餐飲外賣業務，上季收入按年增長21.3%至261.26億元，經營溢利增長96.69%至17.35億元，以餐飲外賣交易筆數39.1億計算，一筆交易平均盈利為0.4438元，高過2021全年，反映平台的每單盈利有所改善。

公司表示，上季經營利潤率由2020年同期的4.1%提升至6.6%，主要由於在線營銷服務收入佔比提升及騎手季節性補貼減少。截至去年底，餐飲外賣年度交易用戶數按年增長13%，平均交易次數增長25%。

然而，王興表示，3月起變種病毒於內地傳播，導致多個城市實施防疫限制措施，集團業務也受到一些影響。他表示，將把策略重點放在高質量增長及改善營運效率，並相信今年內仍可重回到增長軌道。

到店、酒店及旅遊業務收入上季按年增22.24%至87.22億元，並因收入結構變化，經營溢利增38.09%至38.97億元，經營利潤率則由39.54%增至44.67%，繼續是美團最大盈利來源。

該企表示，期內進一步拓展平台供給品類和提升供應質量，為商家提供更多的線上解決方案，因此能在交易金額及在線營銷活躍商家上獲得穩定增長，帶動了佣金收入及在線營銷收入的增長。

美團的美國預託證券(ADR)周五早段報140.99港元，較香港收市價高4.44%。

不過，光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，目前美團等新經濟股的最大隱憂仍在於監管政策，即使業績好過預期帶來短暫的提振，也未必能夠持續。比起其他大型科企，美團仍處於蝕錢的投資階段，防守力較弱，從監管角度而言風險也偏高，因為內地政策明顯傾向加強競爭，意味該企可能要讓出更多市場份額。