美股道指收漲153點　連升兩周

俄烏戰火未停，其發展仍是市場焦點，美股3大指數周五(25日)個別發展，道指收報34,861點，升153點或0.44%；標指收報4,543點，升22點或0.51%；納指收報14,169點，跌22點或0.16%。

總結全周，道指、標指、納指分別累升0.31%、1.79%、1.98%。3大指數均連續兩周上揚。

巴克萊下調今年標指目標300點，至4,500點，並降低標指每股盈利至223美元。該行指，​​高產品消費成為過去兩年推動盈利增長的關鍵因素，隨著疫情受控、刺激經濟措施退場、及高油價壓力，消費者將減少產品支出預算，以對應更高的燃氣和能源成本。

愈來愈多華爾街分析員認為，美國聯儲局對抗通脹的行動過慢，需更進取地加息，使通脹受控。摩根大通行政總裁戴蒙預期，這次加息週期中，將加息12至15次，或累計3至3.75厘，遠高於他在1月預期的加息最多7次。

德意志銀行亦指聯儲局行動遠落後於通脹曲線，或在可預見的未來每次會議中都加息，近期加息幅度或增至半厘，惟分析質疑聯儲局能否成功收緊幣策，同時有能力確保經濟能「軟着陸」。

企業消息方面，外媒引述知情人士指，蘋果公司(Apple Inc.)計劃為iPhone及旗下其他硬件產品，推出類似iCloud和Apple Music等數碼服務的訂閱計劃，過程就如支付每月應用程式(App)月費，便能得到其擁有權。

該服務料將為Apple帶來強勁的經常性銷售表現， 與分期付款不同，計劃的每月費用不會是某個產品價格分拆成12或24個月，而是取決於用戶選擇的產品，形成一個尚未確定的月費。Apple已籌備這計劃數月，有望在今年底推出，惟有可能推遲至明年甚至取消推行，其股價全日微升0.37%，收報174.72美元。