陳鳳珠：人行下季放水機會高

近日港股出現突破，曾重上22,000點關口，惜未能企穩，預料港股波動區間正逐步向上移，恒指短期或會於20天線約21,280至22,700點水平上落。另外，中美關係似乎有所改善，市傳內地監管機構要求中概股企業做好披露更多審計資料的準備，以確保企業不會被美國列入退市風險名單；而美國商務部亦重新豁免部分內地進口商品關稅，相信對中美的經濟及企業發展均有利。

近日市場持續憧憬內地落實更多貨幣及財政政策扶持經濟發展，早前內地公布的3月中期借貸便利(MLF)利率維持不變，令3月的一年期及5年期的貸款市場報價利率(LPR)亦保持不變。由於MLF利率不變為LPR持平的基礎，因此市場早已預期LPR利率不變。

不過，由於政府未有加大政策力度，故未能顯著刺激投資氣氛。同時，內地今年的經濟增長目標為5.5%，政府曾表示要切實振作第一季度經濟，貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長，相信內地為支持經濟發展，中國人民銀行有機會在第二季度下調存款準備金率或減息。

除此之外，內地多次表示要穩定房地產行業發展，由於樓價近日已趨穩，加上房企銷情相對較弱，預期未來5年期LPR有機會繼續下調，以釋放樓市維穩信號。近期內地多個城市已宣布調低購房首付比例，部分更下調按揭利率，相信有助提升居民購房意欲。

其實，3月人行只以逆回購操作來維持市場的資金流動性穩定，或主要因應外圍情況而定，美國聯儲局及英倫銀行本月均宣布加息，其中聯儲局主席鮑威爾表示通脹居高不下，令風險上升，當局必須迅速採取行動以壓抑過高的通脹，若有必要或會提升加息幅度。

市場除預期今年美國或會多次加息外，每次加息幅度或會多於0.25厘。無論如何，環球各國的通脹壓力顯著升溫，預期外部經濟體將展開加息周期。鑑於外圍上調利率，因此內地在貨幣政策的決策上更為謹慎，但相信人行仍有足夠條件進一步減息或降準，以支持經濟增長。

安里資產管理投資組合經理 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)