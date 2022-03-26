1周10大驚奇：全球糧食危機已殺到埋身？

上周提到神準「預言家」抬頭，繼瘟疫和戰爭後，接下來就是饑荒。無獨有偶，本周關於糧食危機的新聞不絕於耳，或許數月後大家就會真正感受到全球經濟氣候已大大不同了。

【1、世界經濟論壇：全球正目睹糧食危機開端】

外媒本周報道，世界經濟論壇發表一篇文章指出，全球化肥短缺將影響糧食安全，目前正見證一場全球糧食危機的開始。

這場危機是由疫情的一系列連鎖反應所引發，最近的高油價和烏克蘭危機使情況變得更糟糕，全球範圍內的糧食供應和糧食物流已出現明顯問題，其中最為嚴重的是糧食所需的養分「化肥」價格漲勢兇猛。

正如糧食是人類生存之本，化肥是農作物茁壯成長的基礎。然而，將氮氣轉化成氮肥需要大量的能量，據估計該過程使用的能源佔全球總發電量的1至2%，近期燃料成本上漲推動化肥價格上揚。

值得一提的是，化肥成本和作物生產價值之間的盈虧平衡比通常是6，即購買1公斤氮肥需要產出6公斤穀物，但隨着化肥價格上漲，目前達到10左右。為保持盈利，農民需要密切關注生產成本，並可能減少化肥的使用。然而，使用較少的化肥會降低產量和質量，增加整個糧食系統的壓力。

【2、「全球小麥糧倉」失火 世界穀物供應臨缺口】

提到化肥，被譽為「全球小麥糧倉」的烏克蘭，正值步入春耕播種期，卻因為俄烏衝突持續膠着而敲起全球糧食供應警號。聯合國糧食及農業組織(FAO)更警告，兩國戰火將會導致全球出現2,000萬噸穀物缺口，陷入糧食危機！

該組織首席經濟學家Maximo Torero Cullen解釋，由於現時烏克蘭還有700萬噸小麥和1,200萬噸玉米有待交貨，意味全球有的穀物供應面臨缺口。

值得留意的是，烏克蘭過去10年已經是聯合國旗下世界糧食計劃署(WFP)的最大糧食採購供應商，而該組織則致力向全球有需要的民眾提出人道救援，其中烏克蘭就一直提供葵花籽油等農作物。然而，在俄烏戰事沒完沒了下，現時WFP支付的糧食價格已經較2019年高出30%，而倘若戰事蔓延，更影響運輸價格高出3倍以上。

此外，烏克蘭農業部長Roman Leshchenko亦表示，當地今年春季的糧食播種面積將會砍半至僅700萬公頃。當地農民就提到，現時僅剩餘幾星期可以播種玉米，卻因為兩國交火而無法獲取所需的肥料和化學品，更衍生出農工不足問題，皆因絕大多數農戶不是去了參戰就是逃亡他國，所以無法確定能否順利播種。

除了遇上播種問題，烏克蘭亦要着手改善供應鏈情況。農業政策和食品部副部長Taras Vysotskyi表示，鑑於現時海運中斷，他們正嘗試將農作物轉經西部邊境出口，並且有大約有25至30%的貨物通過火車運送至羅馬尼亞、波蘭和斯洛伐克，然後轉抵其他港口。

【3、分析警告：短缺和漲價風暴已殺埋身】

據美國農業部數據顯示，烏克蘭是全球第4大玉米出口國，同時也是全球第5大小麥出口國。烏克蘭當地官員指出，該國85%農作物出口是通過海運來運輸，但俄烏戰爭爆發後，港口被迫關閉，部分農作物出口因而轉從西邊國家的邊境穿越。如今約有25至30%的農作物用火車運往羅馬尼亞、波蘭和斯洛伐克，然後再轉往其他港口。當局估料出口運輸繞道將使農作物成本增加10至15%。

同樣作為主要糧食出口大國的俄羅斯，如今也面臨將農作物從黑海運出的問題。摩通估計與過去幾年同期的輸出相比，3月第2周俄羅斯穀物的出口量大跌60%。

數據顯示，俄羅斯和烏克蘭相加總共供應全球近1/3小麥，1/4大麥和近3/4葵花籽油。戰爭擾亂了俄烏農業，加劇價格上漲及全球糧食短缺的風險，部分發展中國家高度倚賴烏克蘭小麥出口，近期正面臨小麥供應短缺的問題。

除造成糧食供應短缺外，小麥價格上漲也影響全球中等收入國家。聯合國糧農組織2月穀物價格指數按年上漲14.8%，自俄烏爆發衝突以來，小麥期貨價格已飆60%。同時，俄烏衝突也可能會影響全球貿易復甦。

【4、糧食危機殺埋身！印尼最受歡迎即食麵缺貨】

事實上，糧食危機已殺到亞洲！本周有報道指，印尼最受歡迎即食麵Indomie因俄烏戰爭而缺貨。有商店老闆表示，Indomie最近幾周沒有任何新的交付，架上商品賣光，不知如何告訴顧客，全市的商店都受影響，許多商店只剩下幾包。

究其原因，是烏克蘭戰爭引發小麥出口的擔憂。據印尼統計局數據，烏克蘭在2020年向印尼出口近300萬噸小麥，為該國最大的穀物供應國。

【5、IMF警告：亞洲恐「輸出通脹」 全球受累】

且別輕看亞洲糧荒！國際貨幣基金組織(IMF)亞太部門主管李昌鏞本周指出，若亞洲地區的消費物價跟着不斷上揚的能源成本而飆升，可能會導致「輸出通脹」，令全球受累。

他說：「若油價再漲、生產者成本續增，最終無可避免會影響到零售價格。屆時亞洲可能進一步將通脹出口到全球，但目前還未到那個階段」。他指出，大宗商品價格升不停，亞洲可能有助形成全球物價上揚的反饋循環。

他認為，對亞洲民眾而言，俄烏戰爭加上美國貨幣政策正常化，將導致食品和能源價格上揚，衝擊他們的實質收入，尤其是貧苦家庭。再者，更高的全球利率最終會削弱亞洲經濟增長動能，美國擴大加息幅度的可能性對亞洲地區來說是壞消息，更高的借貸成本及匯價壓力肯定會拖慢亞洲復甦。

【6、人禍！北美鐵路停工 化肥運輸受阻】

除了天災外，還有人禍！本周有報道指，加拿大太平洋鐵路公司的火車周日(20日)早上起停駛，影響到全球化肥運輸，主因是勞方要求提高薪金、年金福利與更多的休息時間。

加拿大太平洋鐵路公司是北美第6大鐵路運輸，服務區域橫跨全個加拿大，以及美國的中部幾個州，主要運送加拿大薩斯喀徹溫省出產的鉀肥等化肥。

有化肥生產商表示，如果罷工持續幾周以上，公司將開始減少其鉀鹽礦的產量，因倉庫已堆滿用於種植季的肥料。這意味未來化肥將更短缺。

【7、美旱災未解 棉花期貨創逾10年新高】

單是人禍已阻礙北美播種期，若加上天災就禍不單行。本周外媒報道，由於美國中部地區的部分區域出現長期乾旱，棉花期貨價格在周二(22日)升至10多年來高位。棉花價格在美國主要期貨合約中達到每磅1.3171美元，創2011年7月以來最高。

從今年1月初以來，德州西北部降雨量異常低，德州棉花產量佔了全美國大約40%。目前許多人把目前的天氣跟2011年比較，當時美國棉農經歷了有史以來最嚴重乾旱，棉花價格飆至每磅2.27美元。

值得留意是造成棉花價格攀升的因素之一是農藥價格急飆，農藥廣泛用於棉花農場，而農藥來源是石油。因此，油價上揚的威力巨大。

【8、異象！小麥太貴市場不敢買 恐累美農民秋季收成】

除了天災人禍外，還有異象！雖然俄烏衝突導致全球小麥期貨價格飆升，但美國基層農夫卻未能從中得益，理由在於小麥價格過高，令當地農業合作社和麵粉廠出口商擔心轉售無法獲利而不敢採購。

芝加哥期貨交易所小麥期貨價格於周一(21日)盤中曾大漲5.3%，報每蒲式耳11.2美元。受俄烏戰事影響，小麥期貨價格3月8日創下每蒲式耳13.63美元的歷史新高。

美國堪薩斯州西部城鎮Healy農夫Vance Ehmke表示，當地小麥價格已飆30%至每蒲式耳接近12美元，升至他務農以來45年最高價位。然而即使如此，他夏季即將收成的小麥全賣不出。最大的原因是許多交易商保持觀望態度，希望等到俄烏局勢明朗後再恢復採購。

俄羅斯是全球最大小麥出口國，烏克蘭則是小麥與玉米主要供應國。美國農業部數據顯示，俄烏兩者合共約佔全球小麥出口26%。美國農夫將於6月開始收成小麥，找不到買家令他們十分苦惱，因他們急需現金支付明年春季種子與肥料費用，以及租借土地與相關稅款費用。

數據顯示，美國肥料成本繼去年大漲17%後，今年估計再升12%。若美國農夫決定縮減肥料用量，可能導致秋季收成減少，屆時恐推升穀物價格，隨時引發糧食危機，舉例北美地區部分麵粉廠雖表示，他們手中穀物庫存充足，可以支撐好幾個月，但若俄烏戰事導致供應中斷時間拉長，最終仍可能推升糧食價格。

【9、異象！肉價連跌5周 惟肉企股價創新高...】

異象不但在美國發生，中國也是。農曆新年過後，由於豬肉需求下降疊加生豬出欄偏多，市場上豬肉價格進入了下跌通道，截至3月第2周，全國豬肉價格已連跌5周。

然而，豬價下跌的同時，飼料卻漲價。數據顯示上周育肥豬配合料每公斤平均價3.75元人民幣，按周上漲0.02元人民幣，按月上漲0.1元人民幣。

申萬宏源指出，進入2022年以來，豬料的主要原料(玉米、豆粕)等價格維持高位或明顯上漲，從而推動豬用飼料漲價。由於飼料在生豬養殖成本佔比最高(約60%)，申萬宏源表示，飼料漲價預計將進一步推升行業平均養殖成本，在豬價大概率繼續低迷的背景下養殖虧損預計將有所擴大，從而致使養殖戶加速淘汰產能。

那麼，為何豬肉股價反而向上？申萬宏源指出，參考能繁母豬存欄量2021年7月見頂回落，以及豬業協會監測場新生仔豬數2021年9月開始按月小幅下滑，生豬供應的最高點應出現在2022年3至5月，也就是說，豬價價格的拐點可能也會出現在這個時間段。

據開源證券研報數據，基於歷史觀察，股價周期炒作的啟動通常先於豬價反彈6至12個月，所以市場相當於是預期後面幾個月隨着生豬產能的持續去化，豬肉價格將出現拐點，從而提前布局豬肉股，推動股價上漲。

展望後市，中信證券認為，豬價震盪下行，農產品價格快速上漲可能進一步推高玉米、豆粕等飼料原料成本，頭均虧損加大，或將加速產能去化。申萬宏源也認為，當前時點產能去化之大方向已較為確定，分歧在於去化節奏與幅度。東興證券表示，現階段周期拐點預期逐步提升，板塊雖然已有較大漲幅，但從頭均市值維度仍處於底部區間。

【10、俄烏開戰影響深遠 100 Yen店或全軍覆沒】

最後，俄烏開戰不但打擊兩國經濟，在連鎖效應下，全球都會遭到波及。有專家推估，日本的廉價「100 Yen店」可能從此消失。

日本媒體報道，戰事打擊本已脆弱的全球供應鏈，商戶入貨變得困難，而受到通脹打擊最大的，恐怕是低檔的零售商，例如靠大量入貨來壓低成本的日本「100 Yen店」，有可能在這場危機中全軍覆沒。

此外，俄羅斯是日本重要的水產供應國，每年總額高達1,381億日圓(約91億港元)，目前已經出現螃蟹和三文魚價格高漲的狀況。而在小麥輸出方面，俄、烏合共佔全球3成出口，恐將導致未來愈來愈難吃到麵包及麵類食品。