致富智庫：疫下生計無保障　增加被動收入倍安心

受第5波疫情影響，香港勞工市場急劇惡化，最新失業率升至4.5%，有15.79萬人失業。正所謂手停口停，萬一公司突然裁員甚或倒閉，收入「歸零」，生活頓失保障。有理財專家建議，除了靠打工賺取薪金外，應及早建立一些被動收入來源，為自己擁有長遠穩定生活打好基礎。以下盤點12種被動收入方式，樂觀假設每月學一種，就已踏出創富無憂第一步。

【1、買穩定金融產品】

定期存款或債券利率往往被指回報較低，但同樣地，作為低風險、甚至零風險的投資產品，卻正是被動收入中累積財富的關鍵，靠積少成多將資金儲蓄，才能累積出更多的資本，讓你創造其他被動收入。

以定期存款為例，把現金存放在銀行一段固定時間，期滿後收回本金及利息。若想賺取更高的年利率，可多加留意各大小銀行不時推出的特別優惠或外幣定存，以獲取更佳的回報。

【2、買高息股收息】

傳統上，不少投資者都鍾情投資於藍籌股，以賺取相對穩定的股息收入。股息收入是被動收入的一種，散戶買入部分業務較為穩健、且有固定派息政策的股票，按該公司政策，每季或半年就可有股息落袋。

對於本金不多的投資新手，或者未必可以一次過豪花幾萬元買入大藍籌，可考慮以月供股票計劃，每月定期供款買入心頭好，投資藍籌收息股雖然未必能快速變成大筆的被動收入，但日積月累下，股息足以變為一個穩定及可觀的被動收入來源。不過，要小心投資風險，入市前要多做功夫，如揀選股息率較高的股票、業務優質的派息股等，以獲取穩定的被動回報。

【3、購保險產品】

製造被動收入其中一個好處，就是萬一不幸失業或者失去工作能力的時候，仍可維持一定的生活質素。購買儲蓄保險是一種相對保守的理財工具，投保人按照個人可負擔能力，定期向保險公司或銀行繳交指定金額的保費，短期儲蓄保險的保費供款期較短，一般為3至5年，部分儲蓄保險年期則長達20年。當保單期滿時，視乎不同種類的儲蓄保險，投保人可取回保證金額，部分保單更會附有非保證回報。

為加強退休保障，目前銀行或保險公司均推出如延期年金的產品，客戶只要計算好往後希望每年想有幾多收入而購買相關產品，愈早籌謀，更能有效配合其他被動收入，早日達到財務自由。

【4、投資ETF】

交易所買賣基金(ETF)是基金的一種，本質上擁有基金的特點，是一籃子投資組合，防止「將所有雞蛋放在同一個籃子內」的分散投資，故組合內可包含股票、債券及商品等投資產品，或分為不同主題及區域等。對於沒有太多投資經驗的新手是風險相對較低的投資工具之一。

ETF交易較基金方便，不需要通過銀行申購及贖回，可如股票般在交易所進行買賣，而程序及花費與一般股票類近。ETF分「被動型」及「主動型」2類，主動型ETF會有基金經理幫你管理投資組合，據市況調整持倉；被動ETF則追蹤相關指數，同步大市表現。不過，ETF並非毫無風險，仍受相關市場和行業的經濟、政治及貨幣等系統風險所影響，且有追蹤誤差、流通性及過於被動等風險。因此，在投資前需多做功課，平衡風險。

【5、買虛擬貨幣收息】

虛擬貨幣逐漸為投資者所熟悉，原來除了炒賣仲可以收息。市場已有不少平台推出多元化的虛擬貨幣收息產品，並支援如BTC、USDT、ETH、Dash、Litecoin及Ripple等多種幣種。經營原理是透過派息吸引投資者存放虛擬貨幣，另一邊廂就推出貸款服務向投資者賺取利息。

現時購買穩定幣收息，年息由2、3厘至逾10厘不等，但要注意利息高、風險亦相對高，有別於銀行受到監管機構所監察，但虛幣平台就暫未受規管，所以在選擇平台及幣種上要加倍謹慎，免因小失大。

【6、買物業收租】

受本港疫情持續，以及疊加其他外圍利淡因素影響，近期樓價有所回調，有能力多購一間物業作為投資收租也是一個不錯的被動收入渠道，目前租金回報率可能只有2至4厘，但物業本身價值始終有效對抗通脹，如可以用租金幫補每月供樓的開支。

如此一來，就可以增加被動收入及個人資產。如果暫時未有能力拿出一大筆金錢用作支付買樓首期，亦可以小額資金投資於房產信託基金(REITs)，以較低成本入場，且REITs的息口亦尚算吸引，不失為一個選擇。

【7、建立個人網站】

現時隨着網絡科技的發達，計劃在網上賺錢已經不再是遙不可及的事，而且創業資金有限，最基本可以說一部具上網配套的電腦已經足夠，同時，更可以一邊工作一邊經營，如果經營有法，一個有流量的網站更可產生不菲的價值，所賺取的金錢足夠應付日常生活開支綽綽有餘。

若你對某個範疇特別有研究，如寫作、音樂、電影、汽車、紅酒及美妝等，可嘗試做Content Creator(內容創作者)將其透過blog或Patreon等渠道上載，當累積一定流量後，可嘗試找個別品牌合作，幫助推廣其公司產品而從中賺取利潤。

【8、開設網上商店】

疫情持續超過2年，為減少感染及互相傳播的機會，市民已盡量避免外出，日常購物已或多或少轉為網上，因而網購已漸漸成為大家生活的一部分。網購盛行下，亦隱藏着龐大商機，你可建立自己的網店，打造一個富有個人特色的自家品牌商品，如果你未有頭緒賣甚麼產品，建議可以在網上做好資料搜集，嘗試於海外網店尋寶，接洽具潛質的優質品牌並收歸網下，再好好經營網店，假以時日，生意愈來愈多，就可以成為你很好的被動收入來源之一。

【9、成為網紅賺廣告收入】

別以為只有明星先可以有可觀的廣告收入，其實隨着時代發展，網絡已經成為許多人增加收入的戰場，例如YouTube及抖音等平台，只要購買簡單的拍攝器材及工具，學習剪接技巧，配以字幕及音效，每個人都可以做導演，創作自己喜愛的影片，好好展視自己的創作才華。當累積到一定數量的瀏覽量時，可以在影片中加插廣告，同時更有機會吸引廣告商的賞識，給予廣告費，以借助你的網上平台推銷其產品及服務。

以YouTube為例，就需要有1,000個訂閱及4,000觀看小時，就能加入YouTube合作夥伴計劃(YouTuber Partner Program)，達到賺錢的第一門檻。如果你喜愛創作，不妨朝此方向努力。

【10、製作網上課程】

網上課程平台發展成熟，大家都已經習慣在網上尋找課程學習，冀在空餘時間自我增值；加上近2年疫情禁足措施不斷，在第5波疫情肆虐下，全港中小學及幼稚園更破天荒提早在3至4月放「暑假」，不少家長為免子女居家無所事事，都積極四出搜羅適合他們的興趣班，如果你具有某方面的知識及技能，如精通畫畫、鋼琴、唱歌及棋藝等，可以將之有系統地整理成為有用的教材，若你擁有多於一項的技能，賺錢的能力又再增加，可在極低的成本下，增加穩定的被動收入來源。

【11、出版書籍】

事實上，除了相片及短片外，如果擅於文字創作，可以寫出屬於自己的文章，若果讀者反應理想，更不要錯過出版賣錢的好機會。

無論你精於寫散文、小說，抑或如育兒百科、烹飪心得，以及投資攻略等市場熱門的類別，建議可先於各大小討論區上發布，以測試市場對你的受歡迎程度，下一步可考慮出版書籍，若果大賣，所獲得的版權稅及日後分成，將為你帶來可觀的被動收入。

【12、出售照片】

現時智能手機極為普及，且部分相機規格已足以媲美專業相機級數，人人都可以做攝影師，除了假日到戶外或者打卡熱點去拍攝靚人靚景，放上社交平台供人欣賞外，其實亦可放上如shutterstock、Getty Images及Adobe stock等照片販賣網站，藉出售照片方式去賺錢。行內專家分享，建議拍攝主體可圍繞民生、金融及特別節慶方面，因較易吸引別人注目從而購買下載。

其實被動收入又點止上述12種咁少，正所謂「天生我材必有用」，不妨細心想想個人的優點或者強項，再加以發揮，為自己發掘更多可能性吧！