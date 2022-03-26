決戰微軟！索尼下周或推遊戲訂閱服務

外媒報道，索尼(Sony)正準備最早於下周為PlayStation推出新的遊戲訂閱服務，代號為「Spartacus」。索尼希望以此與微軟的Xbox Game Pass展開競爭。Xbox Game Pass已經積累了超過2,500萬用戶。

報道指，Spartacus首次亮相時，索尼將推出一系列近年來引人注目的熱門遊戲。索尼的新服務將結合其目前的兩項服務，即PlayStation Now和PlayStation Plus。

目前還不清楚Spartacus的收費標準。目前，PlayStation Now和PlayStation Plus的年費都為60美元，加起來是120美元。這個價格與標準版的Xbox Game Pass差不多，但比起XboxGame Pass Ultimate版略低。

PlayStation遊戲機的銷量近年一直優於Xbox，但索尼在流媒體遊戲市場上的努力落後於微軟。

Xbox Game Pass最大的賣點之一是，當微軟工作室旗下游戲在全球發售當天，便會加入到Xbox Game Pass服務中，訂閱用戶可立即暢玩，這包括今年備受期待的微軟科幻遊戲《星空》。然而，索尼在這方面可能會處於劣勢，其新服務預計不會在新遊戲推出當天就允許訂閱用戶訪問。