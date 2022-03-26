世貿總幹事︰東歐局勢加劇糧食危機

世界貿易組織(WTO)總幹事Ngozi Okonjo-Iweala表示，俄羅斯與烏克蘭戰爭的經濟和人道主義影響絕不會只限於歐洲。WTO有責任未雨綢繆，降低衝突後果。

她指出，哪怕是在戰爭爆發前，糧食和能源價格的上漲也已領許多小國和窮國家庭和政府預算捉襟見肘，這些經濟體也是新冠疫情復甦最緩慢的經濟體。東歐衝突引發的新價格暴漲極有可能造成貧困和糧食不安全加劇。在這樣的環境下，世貿組織，以及貿易的作用，特別是對於糧食淨進口國來說，是預防飢餓的最重要的要素。

烏克蘭和俄羅斯加起來只佔全球商品貿易的2.2%，但根據WTO估計，這個數字低估了它們在穀物和能源市場上的重要性，以及作為化肥、礦物和其他各種下游生產活動不可或缺的投入品的供應國的重要性。比如，2020年兩國供應了24%的全球小麥交易，和73%的葵花籽油交易

這些商品的進口對於許多缺乏水、土壤和天氣條件，因而無法種植所有必要糧食的國家來說至關重要。在過去30年中，烏克蘭和俄羅斯成為蒙古、斯里蘭卡、黎巴嫩、埃及、馬拉維、納米比亞和坦桑尼亞等國家的重要穀物來源。為80多個國家的受衝突和災害影響人群提供糧食援助的聯合國機構世界糧食計劃(World Food Programme)通常要從烏克蘭採購一大半小麥。

戰爭導致烏克蘭港口阻塞，國際對俄製裁大幅減少了全球可獲得小麥數量。對烏克蘭農民今年無法春種的擔憂加劇了供給問題，導致3月第一周小麥期貨價格上漲40%，創出歷史新高。

不過，這些風險可以降低。經驗表明，國際合作有助於管理糧食價格飆升的連鎖反應。十年來，通過農業市場信息系統共享糧食供給和庫存信息讓主要出口國和進口國能夠防止恐慌，保持市場平穩運轉。