亞馬遜遊戲業務主管離職　掌舵多年被批乏善可陳

外媒報道，在美國電商巨企亞馬遜任職多年、曾參與創建亞馬遜遊戲工作室(Amazon Game Studios)的主管Mike Frazzini即將離職。

亞馬遜遊戲工作室每年花費數億美元，但多年來未能生產出熱門遊戲。Frazzini之前在亞馬遜的書籍業務部門工作，當他成為遊戲部門的負責人時，完全沒有相關的經驗。據外媒報道稱，一些員工批評他偏離了遊戲製作的傳統方式。

亞馬遜發言人稱，Frazzini的離開是為了專注於家庭。

多年來，亞馬遜在遊戲領域的發展緩慢，該公司曾經取消了處於不同開發階段的遊戲。在經歷多番波折後，去年秋天推出了線上遊戲《美洲新世界》(New World)，取得了突破性的成功。

不過，但即便是《美洲新世界》的成功在最初發行後也逐漸退熱了。根據Steamcharts的數據，這款遊戲在去年9月底擁有91.3萬名活躍玩家，現在大約僅餘2.65萬名玩家。亞馬遜遊戲工作室的一名前經理表示，Frazzini的領導地位受到了影響，因為他之前沒有遊戲經驗。