陳樂怡：不明朗因素續困擾後市　港股近22500點阻力漸增

烏克蘭局勢反覆，油價居高不下，高通脹壓力持續。美國聯儲局主席鮑威爾及其他委員開始調整市場預期，為加息半厘作好準備。繼早前國務院表示中美就中概股監管取得積極進展，有傳內地要求中概股準備披露更多審計訊息，中概股退市憂慮一度緩和。與此同時，再有其他中概股被美方納入預定名單。我們預期地緣政治因素、環球貨幣政策正常化將會繼續困擾後市，近22,500點阻力漸增。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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