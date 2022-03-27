陳樂怡：不明朗因素續困擾後市 港股近22500點阻力漸增
2022年03月27日 06:00
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烏克蘭局勢反覆，油價居高不下，高通脹壓力持續。美國聯儲局主席鮑威爾及其他委員開始調整市場預期，為加息半厘作好準備。繼早前國務院表示中美就中概股監管取得積極進展，有傳內地要求中概股準備披露更多審計訊息，中概股退市憂慮一度緩和。與此同時，再有其他中概股被美方納入預定名單。我們預期地緣政治因素、環球貨幣政策正常化將會繼續困擾後市，近22,500點阻力漸增。
策略上，維持偏好低估值、高派息的價值股。業務穩健，兼具備清晰派息政策的企業受到投資者青睞。其中，中資電訊股降費壓力緩和，資本開支趨向穩定，對ARPU效益逐步浮現。龍頭中移(00941)指今年為5G投資高峰期的最後一年，明年開始在5G方面的投資會逐步減少，並預期未來3年將派息率提升至70%以上。中電信(00728)派息政策相若，而旗下產業數碼化業務高速增長，佔服務收入的比重日漸提升。
另外，內地煤炭交易商減少自俄羅斯進口，進口增量有限，同時基建項目自農曆新年假後加快上馬，加上內地封城影響生產運輸，導致煤炭市場近期供需偏緊。市場估計自踏入第2季起，結束供暖高峰期，煤炭價將逐步回落。神華(01088)受惠長協基準價提升，長遠盈利波動性較少，較少受到周期影響。基於強勁現金流及健康資產負債表，市場憧憬公司將會進一步調高派息，值得留意。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）