曜熊理財：能源價格上漲不利美國基金

美國總統拜登訪問歐洲，焦點是拜登及其他國家領導進一步限制對俄羅斯能源產品的進口等，原油價格進一步再升，通脹飆升前景令全球股市受壓，不利美國基金。

美國聯儲局官員預計，今年再加息6次至1.9厘，到2023年底升至2.8厘。遏制通脹是現時首要目標，並重申在5月份的下次會議上會考慮加息0.5厘。

投資者已加大了對美聯儲5月3至4日會議上加息0.5厘的押注，俄烏衝突帶來了不確定性，但其他官員其後已跟隨鮑威爾強調有必要壓抑通脹。

受油價上漲影響，標普500能源指數與更廣泛的標普500指數之間的相關性自2001年以來首次出現負值。今年以來，標普500能源指數累計上漲39%，而標普500指數則下跌了6%。

隨着油價達到目前的高位，這將對能源股有利，但對整體經濟的其餘部分不利，能源價格上漲不利於企業和消費者，進而引發經濟衰退。從企業的角度來看，成本增加將擠壓利潤率，從而迫使企業削減產出或者不得不提價應對通脹。從消費者角度看，價格上漲到一定程度，可能會迫使他們抑制支出，從而拖累經濟增長，美國基金難以樂觀。

曜熊理財策略理財顧問 梁肇晉