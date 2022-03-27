葉尚志：騰訊已不僅是遊戲公司　建議係呢個位分注買入...

港股延續反彈的勢頭，恒指進一步上試修正至22,000點水平。走勢上，恒指目前的初部支撐上移至21,200點，守穩可望保持穩好狀態，但反彈阻力區則維持在22,500至23,500點之間。俄烏局勢、美國加息、以及本地疫情仍將會是後續的影響因素。另外，港股亦正值業績公布期，而業績的最新表現正好給市場這個篩選器，加速開動汰弱留強的發動機。

其中，騰訊的金融科技和企業服務板塊，在第4季的營收已達到有接近480億元人民幣，首度超越了網絡遊戲板塊。另外，公司也開拓了新部門來加大對元宇宙業務方面的探索，這些都可以顯示出騰訊的增長，現時已不僅是一家遊戲公司，建議可在370元以下分注買入，中線目標看500元，止蝕於290元。

第一上海首席策略師葉尚志