郭家耀：永達汽車前景展望樂觀　日後業務增長引擎為...

新車銷售方面，去年汽車晶片短缺，導致新車產量減少，公司與品牌主機廠保持密切的溝通，爭取更多的新車銷售資源。全年新車銷量21.39萬輛，按年增4.6%；豪華品牌新車銷量，按年升4%至14.1萬輛。期內相關收入637.82億元，按年增9.5%；當中豪華品牌新車銷售收入539.5億元，按年增10.3%，寶馬及保時捷品牌的新車銷售收入，按年分別升16%及9.1%。新車銷售毛利率增加至3.49%，豪華品牌新車銷售毛利率4.09%。雖然近期內地再爆發疫情，但公司表示只對個別地區有影響，並預計今年新車銷售及售後收入，分別增15%至20%，毛利率有望維持在較高水平。

晶片供應影響新車產量情況，亦造就二手車市場加快發展；加上國家積極推動發展二手車業務，全面取消二手車限遷政策，擴大二手車流通量，相信二手車市場繼續快速增長。永達去年全面推動相關業務，二手車新零售商業模式，實現線上線下融合的數字化、全渠道業務格局，預期提升二手車零售業務佔比，將帶動金融、保險等延伸業務增長，增加二手車獲利能力及保客規模。去年二手車平均單台零售經銷收入20.24萬元人民幣，毛利率達9.2%。

另外，公司亦於去年成立獨立團隊運營，積極拓展新能源汽車銷售和售後服務。期內新能源汽車銷量達15,920台，按年增長55%，佔整體銷量7.4%。目前已獲得AITO、小鵬、比亞迪、長城歐拉及零跑等頭部新能源品牌的門店授權，並分別開啟了補能、改裝、獨立鈑噴以及用戶運營等多維度的業務探索，以打造新能源汽車用戶全生態服務產業鏈。公司表示，新能源汽車網點資本開支較細，預期可較快實現盈利。公司計劃繼續擴大電動汽車銷售網絡，目標由2021年底18間，增加至今年底的100間。

永達憑藉自身汽車銷售服務的資源及能力，以及主營業務豪華汽車銷售的高速增長，適時加快布局二手車及新能源汽車業務，預期相關業務有望日後成為公司一大增長引擎，前景展望樂觀。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

（筆者為證監會持牌人仕，本人沒持有上述股份）