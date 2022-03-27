積金局：1/4帳戶選擇MPF預設投資策略基金

強積金預設投資策略(DIS)推出至今5年，強制性公積金計劃管理局主席劉麥嘉軒周日(27日)於網誌表示，截至去年年底，投資於DIS的資產有867億港元，在1,000萬個強積金帳戶中，有260萬個帳戶，即平均每4個強積金帳戶，便有一個是投資於DIS或旗下的兩個基金。

她表示，DIS已逐漸發展至一定規模，從年齡組別分析，按DIS投資的強積金帳戶，較多由年輕計劃成員持有，29歲及以下計劃成員佔32%，而30至39歲及40至49歲分別佔22%和18%，至於50至59歲和60歲及以上，分別佔18%和10%。

她解釋，DIS是一個便捷的現成投資策略，2017年4月至去年年尾，旗下兩個基金平均年率化回報分別為8.7%及4.5%，高於同期1.8%的年率化通脹率，累積淨回報分別為50%及25%，強調強積金是長達數十年的長線儲蓄投資，面對當前非常波動的市場情況，計劃成員須保持冷靜，切忌嘗試捕捉短期市場走勢，以免得不償失。

積金局於2017年4月1日推出DIS，回應坊間對強積金基金收費高、選擇難的關注，由於這個投資策略有助一些不懂得投資或沒有時間打理強積金的計劃成員，所以被人稱為「懶人基金」。