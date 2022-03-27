美股仍受俄烏及油價波動　聚焦PCE及非農數據

本周美股焦點包括多項通脹及就業數據，而俄烏戰事發展及油價波動仍將持續影響股市，有策略員認為市場短期走勢趨正面，但若美國國債孳息率不斷攀升，美股恐轉弱。

美股三大指數連續兩周上揚，上周道指累升106點或0.3%，標指升79點或1.79%，納指則升275點或1.98%。其中，受惠油價不斷上升，能源股表現最好，升幅超過7%。National Securities首席市場策略師霍根表示，自從俄烏戰爭爆發以來，標指有10日的升幅都超過1%，不認為本周將出現任何變化，市場同樣會被重大消息左右，不論是經濟數據、烏克蘭局勢、或油價走勢。Fairlead Strategies看好美股短期走勢，目前標指成分企業中，約56%高於其50日移動平均線，是一個正面信號，反映將會上揚。

俗稱「小非農」的美國3月ADP私人就業職位及非農就業職位數據，將分別於本港時周三晚上8點15分及周五晚上8點30分公布，經濟師預期職位將增加46萬個，失業率將比前一個月下降0.1個百分點，至3.7%。外媒統計顯示，相比一年前，僱主已新增近50萬個職位，平均每小時工資亦多5.5%。

另外，個人消費開支(PCE)物價指數將於本港時間周四晚上8點30分公布，該數據為最受美國聯儲局重視的通脹指標，預期按年增6.4%，高於聯儲局目標逾3倍。這份每月就業數據是聯儲局5月議息會議前最後一份，份量舉足輕重，包括Anna Wong在內的外媒經濟師認為，數據將進一步強化聯儲局的「鷹」派立場，意味5月很有可能加息半厘。

受聯儲局更進取的加息預期影響，美國10年期國債孳息率上周五升至2.479厘，為2019年5月以來高位，比去年12月初時高出1個百分點，影響私人及企業的長期借貸。5年期及7年期國債孳息率則收報2.544厘及2.555厘，反映市場預期聯儲局明年或加息至3厘後，才開始減息。

油價方面，道富環球顧問認為油價將繼續影響本周美股走勢，當油價上揚時，股市則疲弱。此外，股市基本面比部分投資者預期好，當通脹升溫，股票變得相對便宜，企業的收入同時上升，企業盈利與消費者物價指數(CPI)某程度上是掛鈎的。