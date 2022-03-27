【向世界錢進】加息難阻樓市升溫　加國買家提速置業

美國聯儲局一如預期在上周宣布加息，而在今月初，鄰國加拿大已率先加息0.25厘，是超過3年來首次。加息後利息成本上升，是影響樓市走勢的其中一個重要因素。然而，對於火熱的加國樓市，市場認為尚未看到降溫迹象。

加拿大央行在月初把基準利率從歷史低位0.25厘提高至0.5厘，符合市場預期。而在議息聲明中指出，預期會進一步加息，因通脹存在繼續升溫的風險。

不過，加息對當地樓市升勢未有帶來即時的負面影響，當地業界認為，期望加息可令樓市降溫的潛在置業人士可能會感到失望，原因是目前被壓抑的房屋需求仍然高企，供應仍然稀缺，加上當地就業復甦、新冠肺炎確診病例減少，此次加息對樓市的影響有限。

有多倫多地產經紀表示，雖然以往當加息來臨，人們會認為不是買樓的時候，但現時正好相反，客戶們沒有因加息而擱置買樓大計，相信與目前利率仍然低於疫情大流行前水平，以及樓價在經歷不同經濟周期後仍持續多年上漲的原因有關。

再者，近月新盤數量下降，市場缺乏供應，讓市場進一步有利賣家。供應不足，加上極低利率不會持續的感覺，使部分人更希望盡快購買物業。

據地產網站Zoocasa的分析顯示，加息儘管不會對樓價產生重大影響，但與交投放緩有較密切關係。

加拿大央行於2017年初至2019年底曾經5度加息，其後開始減息。Zoocasa分析這段期間多倫多的按月平均樓價和交投，以及平均5年期固定按揭貸款貼現率。分析發現，2018年錄得78,018宗交易，創近年最低水平，這數字可歸咎於加息後，使當時推出的按揭貸款壓力測試降低了購買力。

相對於交投大減，加息後，樓價只出現非常小的變動，利率政策宣布後的最大按月跌幅在2018年11月出現，樓價下跌2.35%；最大升幅則於2018年2月發生，當時樓價漲4%以上。

這些月度升跌幅與2017年和2019年的樓價趨勢非常相似，反映只是季節性因素引發小幅波動。

從過往經驗，雖然利率對樓價的影響可能有限，但今次加拿大央行加息，仍會即時影響一些按揭貸款者。

加息通常會給浮動利率按揭貸款的業主帶來壓力，原因是很多銀行使用央行的基準利率來決定如何改變他們的優惠利率。其中，有加拿大的銀行隨即把最優惠利率從2.45厘，提高至2.7厘。

儘管首次加息對樓市影響不大，但專家指加息周期下，當加拿大央行累計加息至兩厘水平，屆時樓市將面臨重大壓力。要把息率調高至兩厘，最多還需要加息6次，時間上則尚未有共識，最快料在今年底實現，亦有預測最少需時12至18個月，息率才會升至此水平。

●大多倫多區住宅一年貴36%

加拿大目前需求最大的物業有兩類，一類是面積超過1,000方呎、交通方便的兩房或以上住宅。另一類是入場門檻較低、價格低於100萬加元(約625萬港元)的物業。

然而，供不應求下，在多倫多和溫哥華等典型的熱門市場，平均樓價已超過130萬加元(約812萬港元)，低入場門檻物業已經買少見少，置業人士要選擇分層單位或向市中心以外地方尋盤，亦使這些城市的周邊郊區和農村地區，樓價也在攀升。

根據加拿大房地產協會(CREA)資料，今年2月整體加拿大住宅物業的平均價格升至81.67萬加元(約510萬港元)的歷史新高，按年上漲了13.92萬加元(約87萬港元)或兩成。

從個別地區看，大溫哥華地區今年2月平均樓價達131.3萬加元(約820萬港元)，按年升20.8%；大多倫多地區為134萬加元(約832萬港元)，按年上漲35.9%。

分析預期，2022年加國整體物業成交量會較2021年少，因為有不少準買家已於2021年或2022年初，在加拿大央行今月重啟加息前入市。

多倫多地產局表示，加息令樓市有緩和作用，但會被大量新移民及持續供不應求所抵銷，故預期樓價短期內不會作出調整。

由於市場上的待售物業數量仍然異常地少，故此，該局估計樓價的上升速度需要一段時間才能有所放緩。不過，由於借貸成本上升，可能會導致部分準買家暫時卻步，估計到2022年下半年，大多倫多地區的樓價上升步伐才轉趨溫和。

地產局公布，大多倫多地區2月份獨立屋平均樓價約179萬加元(約1,118萬港元)，按年升31%；半獨立屋平均樓價約135萬加元(約843萬港元)，按年升29.6%；分層單位平均樓價約80萬加元(約500萬港元)，按年升24.6%。

●政府擬3年吸130萬個新移民以填補勞動力

雖然新移民湧入推升樓價，但無阻加拿大政府積極吸納海外人才。加拿大政府上月宣布，於2022至2024年期間，將計劃再吸納多130萬名新移民以填補當地勞動力，亦即是把原先每年30萬名移民的目標提升到超過40萬名。

受疫情影響，加拿大經濟受打擊，新移民有助增加人口、填補勞動力短缺，以及加快經濟復甦。當地移民局數據顯示，2020年加拿大接收了接近18.5萬名新移民，低於當局目標。在去年，加拿大移民人數大反彈並創出新高，達到40.1萬人，打破該國第一次世界大戰前1913年的40萬名移民紀錄。不過，這還不夠，加拿大正以史無前例的規模接收移民。

分析指，箇中原因是，加拿大人口自然增長率低，導致勞動力和經濟增長率低，增加移民，可以保持經濟強勁增長，特別是到2030年，900萬嬰兒潮一代達到65歲退休年齡，將出現醫療保健等社會支出增加而工人數量減少的情況，加上疫情削弱了經濟，增加政府的社會服務支出，2019年出生率降至歷史最低，輸入較年輕的新移民有助緩解潛在經濟危機。