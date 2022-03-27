屯門單幢樓連錄兩宗蝕讓成交　一低層戶4年貶值12%

屯門上車單幢樓在過去約1星期間，連錄至少兩宗帳面蝕讓個案，該區興發大廈一個低層單位，剛獲投資者以350萬元承接，約4年間帳面貶值約12%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣武秉強稱，小西灣藍灣半島2座低層F室，實用面積約457方呎，兩房間隔，日前以1.75萬元獲承租，呎租約38元，業主於2000年2月以約288.5萬元購入，屋苑現時約有70個租盤，入場月租由一房戶的1.55萬元起。

●美聯李聖智表示，柴灣杏花邨40座中層7室，實用面積約為659方呎，三房間隔，擁全海景，同類型單位放盤量有限，故同區客鍾情及加快入市，並斥1,080萬元成交，呎價為16,388，新買家購入上址作換樓自用。

●美聯佘錦驊指，西灣河鯉景灣逸康閣低層D室，實用面積約536方呎，兩房間隔，獲外區租客垂青，趁機會「由細換大」，以月租2.05萬元承租，呎租約38.2元。

●中原蘇浩德透露，北角康澤花園D座中層6室，實用面積約532方呎，兩房間隔，望樓景，叫價1,060萬元，累減102萬元，以958萬元易手，呎價約18,008元，新買家屬於換樓客，見按揭保險放寬，即把握機會換樓。

－－－－－－

九龍區

●中原王能表示，藍田滙景花園3月暫錄7宗買賣，平均實用呎價約14,651元，其中15座中層B室，實用面積約612方呎，三房間隔，原先開價952萬元，議價後以931萬元成交，呎價15,212元，原業主於2013年以593萬元買入單位，持貨近9年帳面獲利338萬元離場，單位升值約57%。

●香港置業吳仁傑稱，啟德龍譽2A座高層D室，實用面積約519方呎，兩房間隔，望內園景，以約2.1萬元放租約2個半月後，吸引同區客洽詢，雙方議價後減價3,000元，以1.8萬元租出，呎租約34.7元，新租客為家庭客，睇樓兩次即承租。

●美聯陳靜雯透露，九龍塘又一居23座高層C室，實用面積約559方呎，原則三房改兩房間隔，用家趁機承接換樓，成交價1,100萬元，呎價約19,678元，原業主於2016年7月以約875萬元購得，轉手帳面獲利225萬元，升值約26%。

－－－－－－

新界區

●祥益袁思賢表示，屯門興發大廈低層A室，實用面積約236方呎，獲投資者以350萬元購入，呎價約14,831元，原業主2018年以390萬元購入，帳面蝕約40萬元，期內樓價貶值約12.3%，該廈約一星期內連錄兩宗蝕讓。

●中原陳耀堂透露，屯門新屯門中心10座中層G室，實用面積約455方呎，兩房間隔，減價30萬元，以580萬元沽出，呎價約12,747元，新買家與家人居於屯門多年，子女已投身社會工作，故多購一個單位自用。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋龍門居15座低層C室，實用面積約592方呎，兩房間隔，獲區內客垂青購入，原業主由開價450萬元，累減30萬元，於未補價第二市場售420萬元，呎價約7,095元。

●美聯湯鈞表示，屯門居屋兆麟苑J座中層10室，實用面積約553方呎，望樓景，客人以早前抽到的白居二資格入市，參觀不同放盤後，終決定承接上址，原業主早前於未補價第二市場以約395萬元放售，議價後終以355萬元成交，呎價價約6,420元。

●美聯梁浩文透露，屯門偉景花園3月錄首宗買賣，單位為C座高層D室，實用面積約417呎，兩房間隔，輕微減價3萬元，即獲得用家以492萬元購入自住，呎價約11,799元。

●祥益林英傑指，屯門嘉悅半島1座低層G室，實用面積約463方呎，兩房間隔，區內客見單位附設裝修連傢電，可即租即住，加上屋苑擁有完善私人會所，因有意於同區置業，故先租住「試水溫」，以月租1.25萬元短租半年，呎租約27元。

●祥益表示，屯門居屋悅湖山莊7座中層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，新買家為區內客，業主有13萬元的議價空間，遂便決定「一筆過」於已補價自由市場價以425萬元購入上址自用，呎價約9,861元，稍低於市價。

●美聯潘偉良表示，屯門城．點錄今年首宗買賣，單位為中層E室，實用面積約232方呎，開放式設計，最初開價470萬元，減價約3%至455.8萬元，即獲外區客以首置名義購入作投資，呎價約19,647元，原業主於2017年9月以360.3萬元購入，轉手帳面賺95.5萬元，持貨約4年多升值約26.5%。

●中原李子清指，青衣藍澄灣2座中低層B室，實用面積約485方呎，兩房間隔，去年11月叫價680萬元，終以618萬元沽出，呎價約12,742元，減幅約9%，新買家為年輕夫婦，兩年前未能購入心儀單位遂改為租樓，把握疫情下較易議價的時機入市，睇樓3個月，參觀了約10個放盤，決定承接上址。

●利嘉閣錦添稱，青衣海欣花園5座高層C室，實用面積約463方呎，兩房間隔，日前以690萬元易手，呎價約14,903元，原業主於2009年10月以約230萬元購入，持貨約13年半帳面獲利460萬元，屋苑現時約有50個單位放售，入場費由660萬元起。

●中原黃志輝表示，荃灣翠濤閣3座中層H室，實用面積約703方呎，套三房間隔，享山景及海景，今年1月以810萬元放盤，新近最終以748萬元易手，呎價約10.640元，減幅約7.7%，新買家為家庭客，於荃灣租樓多年，見近期樓價回調，趁機入市。

●天置物業陳浩朗稱，元朗洪水橋金閣豪園3座中層A室，實用面積約822方呎，新買家睇好區內發展，以785萬元購入，呎價約9,550元，較個別銀行網上估價再高16萬元，原業主持貨剛滿3年辣招期滿即沽，帳面賺約95萬元。

●中原王勤學稱，元朗區昨天周六單日連錄11宗二手買賣，本月累積成交約101宗，按月增幅超過三成，區內世宙連錄兩宗零議價成交，包括2座低層F室，實用面積約431方呎，兩房間隔，叫價700萬元，最後以零議價沽出，呎價約16,241元。

●美聯張國成指，元朗區本月成交突破100宗，同區朗庭園1座低層E室，實用面積約396呎，兩房間隔，最初開價575萬元，減價5萬元，至570萬元火速獲得買家承接，呎價約14,394元。

●中原張曼筠表示，粉嶺居屋嘉盛苑3月暫錄約1宗買賣，該盤C座高層11室，實用面積約598方呎，三房間隔，已補價自由市場開價約678萬元，議價後以610萬元獲承接，呎價約10,201元，新買家為同區用家。

●中原方翰達稱，大埔中心3月暫錄約5宗買賣，屋苑21座低層F室，實用面積約315方呎，兩房間隔，叫價約480萬元，議價後以436萬元沽出，呎價13,841元，新買家為用家。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑M座中層2室，實用面積約519方呎，兩房間隔，享山景，已補價毛由市場原先叫價730萬元，放盤1個月，減價22萬元，以708萬元沽出，呎價約13,642元。

●世紀21奇豐吳元利稱，沙田碧濤花園百利閣中層A室，實用面積約849方呎，套三房間隔，享河景，原先開價1,200萬元，放盤兩個月，累減173萬元，獲買家以1,027萬元承接，呎價約12,097元，原業主於2019年4月以1,060萬元購入，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面料蝕33萬元，單位期內跌價約3%。

●世紀21奇豐鄭達昌透露，馬鞍山翠擁華庭15座高層A室，實用面積約680方呎，三房間隔，望內園景，原先開價950萬元，放盤1個月，減幅約2.8%，以923.8萬元獲買家承接，呎價約13,585元。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山嵐岸1座中層C室，實用面積約805方呎，三房間隔，放盤5個月，叫價1,150萬元，減價46萬元至1,104萬元獲買家承接，減幅約4%，呎價約13,714元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山銀湖‧天峰3座低層C室，實用面積約550方呎，兩房間隔，放盤兩星期，原先叫價960萬元，經議價後減25萬元，獲買家935萬元承接，呎價約17,000元。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山銀湖．天峰3月暫錄5宗買賣，屋苑8座高層G室，實用面積約541方呎，兩房間隔，開價約980萬元，議價後以918萬元易手，呎價約16,969元。

●世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山迎海‧星灣19座低層E室，實用面積約496方呎，兩房間隔，望園景，原先叫價898萬元，放盤3個月，最終以843萬元成交，呎價約16,996元。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山帝琴灣凱琴居8座低層B室，實用面積約1,326方呎，四房連工人房間隔，望園景，放盤逾半年，原先連車位叫價1,680萬元，累減60萬元，以1,620萬元成交，呎價約12,217元。

●香港置業表示，將軍澳夾屋叠翠軒3月錄首宗買賣，單位為3座中高層A室，實用面積約452方呎，兩房間隔，享山景，以650萬元放盤約6日，即獲區內客接洽，議價後減價20萬元，以約630萬元成交，呎價約13,938元。

●利嘉閣蔡庭勇透露，將軍澳首都3座左翼高層B室，實用面積約840方呎，套四房連儲物室間隔，望園景，原先叫價1,180萬元，3月中減至1,150萬元，最後以1,138萬元易手，累減42萬元或約3.6%，呎價約13,548元。

－－－－－－