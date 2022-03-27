周末新盤交投略轉旺 青衣連沽6伙涉資3427萬
2022年03月27日 21:03
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疫情持續，但周末新盤市場交投量略為好轉，兩日累計暫沽約19宗，較上周末13宗增加6宗，屬今年1月底後最多。其中，青衣項目連沽6伙，涉及約3,427萬元。
●西南九龍維港滙系列周末沽出3伙
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列項目，本月迄今累計暫沽出16伙，涉及逾2.3億元。其中有3伙為周末所錄得，成交價介乎1,248.65萬元至1,4703.3萬元，呎價約25,483至26,614元。
其中，3A座18樓B室，實用面積490方呎，兩房間隔，以1,470.33萬元成交，呎價約30,007元。同時，項目第3A座5樓B室，實用面積490方呎，兩房間隔，成交價為1,304.1萬元，呎價約26,614元。該系列項目迄今售出716伙，套現逾101億元。
●黃竹坑站揚海連花園戶售1,839萬元
由嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周日(27日)錄得本月首宗成交。項目的2A座5樓F室，實用面積566方呎，兩房間隔，連125方呎花園，成交價為1,839.52萬元，呎價約32,500元。
●青衣薈藍連沽6伙 共涉3427.3萬元
宏安地產(01243)旗下青衣薈藍連沽6伙，成交金額介乎478.4萬元至683.6萬元，共涉3,427.3萬元。當中，該盤的19樓A17室，實用面積256方呎，一房間隔，以683.6售出，呎價約26,703元。 而18樓A10室，實用面積203方呎，成交價為518.8萬元，呎價約25,557元。
●將軍澳海茵莊園兩房881.9萬沽
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園最新沽出2伙，合計涉資1,560萬元。最新沽出的單位包括第1座10樓B8室，實用面積428方呎，兩房連儲物室間隔，以881.9萬元成交，呎價約20,605元。
●元朗站The YOHO Hub三房售1,141萬元
新鴻基地產(00016)旗下港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub，新近沽出第2座25樓J室，實用面積538方呎，三房間隔， 以1,141.47萬元成交，呎價約21,217元。
●啟德尚‧珒溋三房2,149萬沽
●屯門恆大·珺瓏灣月內暫錄12宗
新盤餘貨續錄成交，由中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門恆大·珺瓏灣「Emerald Bay」，本月至今暫錄12宗成交。項目新近售出2個一房單位，包括2A座19樓D室，實用面積383方呎，成交價為659.7萬元，呎價約17,225元。另5A座19樓K室5，實用面積322方呎，成交價為506.3萬元，呎價約15,724元。
●屯門御海灣II兩房呎價約19,102元
新鴻基地產發展、已屆現樓的屯門御海灣II，新近沽出第1期28樓B室，實用面積420方呎，兩房間隔，以802.28萬元成交，呎價約19,102元。