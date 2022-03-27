周末新盤交投略轉旺　青衣連沽6伙涉資3427萬

疫情持續，但周末新盤市場交投量略為好轉，兩日累計暫沽約19宗，較上周末13宗增加6宗，屬今年1月底後最多。其中，青衣項目連沽6伙，涉及約3,427萬元。

●西南九龍維港滙系列周末沽出3伙

其中，3A座18樓B室，實用面積490方呎，兩房間隔，以1,470.33萬元成交，呎價約30,007元。同時，項目第3A座5樓B室，實用面積490方呎，兩房間隔，成交價為1,304.1萬元，呎價約26,614元。該系列項目迄今售出716伙，套現逾101億元。

●黃竹坑站揚海連花園戶售1,839萬元

●青衣薈藍連沽6伙 共涉3427.3萬元

●將軍澳海茵莊園兩房881.9萬沽

●元朗站The YOHO Hub三房售1,141萬元

●啟德尚‧珒溋三房2,149萬沽

●屯門恆大·珺瓏灣月內暫錄12宗

●屯門御海灣II兩房呎價約19,102元

新鴻基地產發展、已屆現樓的屯門御海灣II，新近沽出第1期28樓B室，實用面積420方呎，兩房間隔，以802.28萬元成交，呎價約19,102元。