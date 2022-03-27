【新盤季結】首季一手成交勁縮近八成　創2013年新低

「疫」市加上各項利淡樓市的因素衝擊下，新盤市場被重創。3月迄今一手市場錄約115宗成交，已連續兩個月僅錄百宗水平，首季合共只有約930宗，較去年第4季大跌近八成之餘，更創2013年一手銷售條例實施後的季度新低。

事實上，政府於2月進一步收緊禁聚措施，發展商除押後推盤，甚至煞停銷售。而全新盤至今依然按兵不動，2月及3月的交投都以貨尾支撐，成交量嚴重萎縮。2月份一手市場僅錄約120宗成交，3月至今數字相若，以致今年首季成交量跌穿一千宗水平，較上季約4,247宗，按季下挫約78%。