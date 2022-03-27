【新盤季結】首季一手成交勁縮近八成 創2013年新低
2022年03月27日 21:32
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「疫」市加上各項利淡樓市的因素衝擊下，新盤市場被重創。3月迄今一手市場錄約115宗成交，已連續兩個月僅錄百宗水平，首季合共只有約930宗，較去年第4季大跌近八成之餘，更創2013年一手銷售條例實施後的季度新低。
第5波疫情自1月下半個月於社區蔓延，大型銷售活動受阻，首季至今僅有3個全新項目開售，較對上一季約9個大幅減少。當中兩盤幸能趕及疫情大爆發前推出，包括恒基地產(00012)與市建局合作發展的長沙灣映築，經過兩輪銷售，迄今售出約204伙，套現逾15億元，成為本季銷售量最高的項目，佔首季整體成交量逾兩成。
另一個於年初開售的全新盤，為益兆集團控股及俊和發展集團旗下的旺角雋薈，至今沽出52伙，全為開放式戶，銷售金額逾2.26億元。踏入2月份，適逢農曆新年傳統淡季，加上疫情迅速惡化，新盤市場氣氛「急凍」，其中遠東發展(00035)在沙田大埔公路的畢架‧金峰，公布首份銷售安排開售，惟至今尚未錄得成交。
事實上，政府於2月進一步收緊禁聚措施，發展商除押後推盤，甚至煞停銷售。而全新盤至今依然按兵不動，2月及3月的交投都以貨尾支撐，成交量嚴重萎縮。2月份一手市場僅錄約120宗成交，3月至今數字相若，以致今年首季成交量跌穿一千宗水平，較上季約4,247宗，按季下挫約78%。
不過，部分非全新項目首季仍錄不俗銷情。跨年開售的新鴻基地產(00016)在港鐵元朗站上蓋的The YOHO Hub，年初至今累沽154伙，成交宗數穩佔季內第二名。該盤於周末期間亦沽出2座25樓單位，實用面積538方呎，三房間隔，以1,141.47萬元成交，呎價約21,217元。
若單計3月份，信和置業(00083)及會德豐地產等5大發展商合作的西南九龍維港滙系列，暫錄16宗成交，暫屬月內最多，吸金逾2.17億元。當中有3宗為剛過去周末錄得，包括3A座18樓B室，實用面積490方呎，兩房間隔，成交價1,470.33萬元，呎價約30,007元。
剛過去周末期間，新盤市場售出約13伙。宏安地產(01243)的青衣薈藍更連沽3伙，成交金額介乎518.8萬至683.6萬元，共涉1,832.2萬元。項目的19樓A17室，實用面積256方呎，一房間隔，以683.6售出，呎價約26,703元。
另九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園最新沽出兩伙，包括第1座10樓B8室，實用面積428方呎，兩房連儲物室間隔，以881.9萬元成交，呎價約20,605元。