西方制裁+政府規限 俄國人最難得到的5項事物...

俄烏戰爭爆發至今一個月，來自西方各國的經濟制裁雖然未能令俄國休戰，但俄羅斯民眾開始漸漸感受到制裁的威力及政府嚴格規限下帶來的日常影響。

‧砂糖

砂糖價格飆漲，商家甚至開始限制民眾購買的數量。民眾擔憂食品缺貨或漲價，開始搶奪基本食物，網上也流傳俄國人在超市搶糖的影片。目前俄羅斯政府已經暫時限制砂糖和穀物的出口。

‧快餐及汽水

全球連鎖快餐店麥當勞宣布，暫停在俄羅斯所有業務、關閉850間分店，造成許多俄國民眾購買大量漢堡包，網路上還瘋傳俄國麥當勞門市人潮趁關閉前排隊的照片。之後傳出，俄羅斯政府有意接手麥當勞，並以「B」字化替「M」字。另外，可口可樂與百事可樂兩大汽水品牌同樣撤出俄國。

‧影印用紙

根據當地媒體報導，影印用紙的價格漲了2至3倍，甚至出網上炒賣的奇景。因為用來漂白紙漿的亞氯酸鈉(漂白水的主要成份)大部分是進口的，導致部分工廠無法生產紙張。

‧外幣與信用卡

俄羅斯人已經無法使用美國的Visa或萬事達卡，蘋果公司的Apple Pay也在俄羅斯停用。他們使用銀行帳戶提出外幣，或兌換外幣、帶出國外等，都受到政府的嚴格限制。

‧社交平台

俄羅斯將Facebook(臉書)的母公司Meta判為極端主義組織，已封鎖了Facebook(臉書)和IG(Instagram)，連Twitter等國際社交平台全數無法使用。俄羅斯的網紅也欲哭無淚。