【仍多麼需要你】小麥成本漲　營多料加價4至5%

「消費者品牌產品」分部大致上等於已被分拆上市的ICBP，其去年首3季收入和經營溢利分別有70.27%和84.79%來自即食麵。以營多的知名度、ICBP亦明言它是「旗艦品牌」，營多成本問題對Indofood甚至第一太平的業績均有一定影響。ICBP去年首3季的毛利率36.44%，按年微升0.07個百分點。

野村直言，ICBP不能完全把成本轉嫁給消費者，預測該企今年及明年的毛利率只有約32%，進一步下調毛利預測的機會也相當高，其他營運開支亦沒有太多節省的空間，勝在品牌影響力可讓公司加價而不會流失市場份額。

不過，營多的供應暫時不是問題。野村指，就算大宗商品價格未來難以估計，尤其是棕櫚油和成本佔比最大的小麥，營多產地印尼最大的麵粉製造商Bogasari已經向美國、加拿大和澳洲的供應商取得半年的來貨量。其實Bogasari是Indofood收入貢獻第二大的列帳分部，不計來自「集團內分部」的18.57%銷售額，去年首3季佔集團總收入20.77%。

一太去年上半年純利1.81億美元，持有50.1%的Indofood對集團的溢利貢獻高達1.22億美元。以2020年度股息和上周五收市價計算，一太股息回報率4.58厘，2021年每股中期息增加兩仙，至9仙。業務側重東南亞的一太將於周四公布業績。