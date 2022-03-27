【仍多麼需要你】小麥成本漲 營多料加價4至5%
2022年03月27日 23:01
東網電視更多新聞短片
（資料圖片）
陪伴港人成長的印尼即食撈麵營多恐跟隨日清食品(01475)的港產出前一丁加價！日資券商野村估計，營多的製造商Indofood CBP(ICBP)繼去年第四季給旗下產品進行整體幅度約4至5%的加價後，今年還會再漲價4至5%，但也不能抵銷原料成本上漲對毛利率構成的壓力。
即食麵並非第一太平(00142)旗下Indofood用來列帳的業績分部，惟包括營多在內的「消費者品牌產品」(Consumer Brand Product)分部，去年首3季為Indofood進貢57.76%的收入和71.73%的經營溢利，金額分別為42.05萬億印尼盾(約229.36億港元)和8.68萬億印尼盾(約41.93億港元)。
「消費者品牌產品」分部大致上等於已被分拆上市的ICBP，其去年首3季收入和經營溢利分別有70.27%和84.79%來自即食麵。以營多的知名度、ICBP亦明言它是「旗艦品牌」，營多成本問題對Indofood甚至第一太平的業績均有一定影響。ICBP去年首3季的毛利率36.44%，按年微升0.07個百分點。
野村直言，ICBP不能完全把成本轉嫁給消費者，預測該企今年及明年的毛利率只有約32%，進一步下調毛利預測的機會也相當高，其他營運開支亦沒有太多節省的空間，勝在品牌影響力可讓公司加價而不會流失市場份額。
不過，營多的供應暫時不是問題。野村指，就算大宗商品價格未來難以估計，尤其是棕櫚油和成本佔比最大的小麥，營多產地印尼最大的麵粉製造商Bogasari已經向美國、加拿大和澳洲的供應商取得半年的來貨量。其實Bogasari是Indofood收入貢獻第二大的列帳分部，不計來自「集團內分部」的18.57%銷售額，去年首3季佔集團總收入20.77%。
一太去年上半年純利1.81億美元，持有50.1%的Indofood對集團的溢利貢獻高達1.22億美元。以2020年度股息和上周五收市價計算，一太股息回報率4.58厘，2021年每股中期息增加兩仙，至9仙。業務側重東南亞的一太將於周四公布業績。