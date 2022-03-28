【訪問】滙豐加速數碼化　冀流動理財用戶飆至200萬

滙豐香港財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如

疫情嚴峻下，銀行分行紛紛關閉，滙豐銀行接受東網訪問時表示，該行共逾100家分行，疫情高峰時期曾關閉七成分行，無疑為業務帶來挑戰。惟客戶愈趨透過數碼渠道使用銀行服務，現時該行95%銀行服務於數碼平台進行，冀今年可實現200萬流動理財應用程式活躍客戶量的目標。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞表示，今年3月初該行將所有分行分為A、B組輪流每星期服務，目前亦繼續執行相關安排，至今分行平均交易量已恢復至1月份約八成水平。除了櫃台同事，目前該行零售銀行多達90%員工可在家工作，而客戶服務中在家工作比例亦能達60%，相信混合工作模式(Hybrid Working)將成為未來趨勢。

她稱，客戶對科技的認受性逐漸提升，今年3月份該行客戶經理透過數碼渠道進行網上會議或進行網上會議按月錄逾20%增長，與客戶跟進檢討投資組合的次數亦增33%。

去年滙豐為香港零售客戶推出逾200項數碼功能或服務提升，帶動流動理財應用程式的活躍客戶按年增長27%，至約170萬。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶、國際及市場策劃主管許長虹表示，過去數月經過數碼渠道進行的存款、投保和轉帳等至少錄雙位數增長。而新開戶的客戶中，逾90%透過流動理財應用程式辦理，目前該行個人客戶中，有一半是數碼銀行服務的活躍用戶。

分行關閉未影響該行貸款業務，滙豐香港財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如指出，有關業務一向以電子渠道和聯絡中心(Contact Center)為主，分別佔四成和六成，對分行依賴度較低。受惠於年初稅貸帶動，加上該行增加數碼渠道能力，今年首季貸款總金額按年升50%。另首季零售銀行存款亦按年增5%。至於信用卡消費則受市道影響，於1月疫情受控時按年上升，惟隨後有所下降，預期首季信用卡消費微跌。