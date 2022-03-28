【訪問】顏耀輝：疫下自願醫保銷量飆　與WFH有關？

疫情推動各行各業數碼化，虛擬保險公司保泰人壽(Bowtie)創始人之一、聯合行政總裁顏耀輝接受東網專訪時指出，本港第5波疫情爆發以來，其單月自願醫保銷量超過1,000人，估計與疫下港人較着重醫療保障有關。他亦認為在家工作亦增加客戶投保機會，透露近期於「工作時間」投保的人數飛漲。

他指，每年的首、次季度均為投保的高峰期，尤其是自願醫保計劃。臨近稅季令「可退稅」醫保吸引力大增，同時不同保險公司亦有鋪天蓋地的廣告，一定程度上「幫手宣傳」其產品令投保數字增加。

面對傳統保險公司數碼化轉型，顏氏認為作為虛擬保險亦能維持優勢。他解釋，傳統保險公司需顧及不同銷售渠道的上客量，難以傾盡全力發展純數碼化，而虛擬保險則只需着力於線上客戶體驗；同時，虛擬保險能在減省代理人佣金、及提供「純保障」產品以壓低售價，令價格維持競爭力。

截至今年2月底，該企的客戶人數突破5萬，顏氏表示對上客數滿意。被問及會否擔心傳統保險公司搶回客戶佔比時，他指，由於沒有代理人推銷，客人通常靠自己貨比三家後才選擇投保，故能增加對公司的信心及忠誠度。他亦引用海外同行數據指，虛擬保險的退保數字均處於低水平，相信能靠價格優勢及良好客戶體驗留住客人。

Bowtie於2018年獲保監局批出虛擬保險牌照，他認為，近年客戶對虛保的信心有所增加，亦會選擇購入價值較高昂的「全面保」產品，並會開發更多不同層次的產品予客戶選擇。展望未來，他指公司會持續專注於醫療保障方面，同時會優化包括投保及索償的使用介面。