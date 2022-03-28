東方日報B1：中石化績年賺719億　飆逾倍　10載最多

業績顯示，中石化去年營業額逾2.67萬億元，按年增約30.79%，原因之一是原油和天然氣實現價格上漲，推動上游勘探及開發業務收入按年增49.27%至1,560.26億元，該分部錄經營溢利46.85億元，扭轉2020年勁蝕164.76億元的頹勢。

油價上漲的另一利好是汽油等成品油價格上漲，增速遠遠超過銷量，造就煉油業務全年更錄得經營溢利652.79億元，同樣虧轉盈。中石化指，煉油業務復甦亦因為提高了裝置負荷和調整產品結構，同時原料及產成品庫存收益增加，煉油毛利水平大幅提升。事實上，營銷及分銷(油站)業務去年成品油總經銷量僅增約1.3%，境內成品油總經銷量亦僅增2%至1.71億噸。

不過，中石化的成品油可謂內地經濟運行的「血液」，其化工產品亦是製造業的重要原料；資源類企業業績如此極地反彈，其他行業恐未必招架得住。國家統計局公布，今年1至2月全國規模以上工業企業實現利潤總額逾1.157萬億元，按年增長5%，增速雖較去年12月回升0.8個百分點，但較2021年全年逾34%的增幅顯著回落，而且背後很大程度是油價和煤價上漲之下，油氣和煤炭開採等行業利潤勁增逾一倍。

國統局工業司高級統計師朱虹指出，企業成本壓力增加，下游行業尤其是中小微企業利潤增長緩慢，汽車和通用設備製造業的利潤分別按年倒退下降9.9%和15.7%，石油、煤炭及其他燃料加工業更倒退近40%。值得留意的是，中石化去年第四季業績也不是十全十美，油站與化工業務均錄得經營虧損，按年盈轉虧。

她直言，內地企業盈利改善仍不均衡，工業企業效益情況持續復甦的基礎仍不穩固，下一階段會做好大宗商品保供穩價工作，降低企業生產成本，落實製造業扶持政策，以及小微企業減稅降費政策。

中石化計劃今年原油產量回升0.51%至281.2億桶，天然氣繼去年增產11.9%後，本年再增產4.77%至12,567億立方英尺。

資深股評人陳炳強認為，地緣政治推動油價急升的動力已減弱不少，而油價高企亦會令油企的下游業務成本上升，因此利潤強勁升勢未必能延續到今個年度，雖認為現時才進場的值博率不高，但考慮到近期市況波動，高息股抗跌力較強，認為有貨散戶可以繼續持有，「三桶油」之中較看好主攻上游業務的中海油。

他續指，內地疫情再影響消費和生產，同時企業經營成本飆，內地企業盈利預期下降後，股份估值將重整，而恒生指數至今仍未修補22,300點的缺口，預料港股缺乏上升催化劑，後市或會再試近期低位，籲投資者保持觀望。不過，大宗商品的供應鏈斷裂仍需時理順，通脹仍會長時間持續的情況下，對煤炭和金屬板塊利好。