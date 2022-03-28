周樂樂：市場底部震盪　關注業績超預期增長股

上周市場連續多天錄得北向資金淨流出，周一錄得最大84億元淨流出。兩市成交額逐漸減少，周二開始成交額跌破萬億。市場開始呈現底部信號，成交低迷、換手率下降以及縮量明顯均意味未來市場進入磨底時期。上周末的降息降準預期落空，一年期與五年期LPR均與上月持平。市場解讀為面對美聯儲貨幣政策的收緊，國內貨幣政策較為謹慎，兩市賺錢效應愈來愈弱。

雖然全周A股表現較為疲弱，但港股市場受到阿里巴巴創造的中概股最大規模回購歷史記錄的提振，周中港股互聯網科技板塊錄得大幅拉升。阿里巴巴宣布回購250億美元公司股票，該額度之可觀相當於其市值的8%，幾乎等同於變相派息。此舉大幅提振市場對港股互聯網科技板塊的情緒。繼阿里巴巴之後，小米在交出超出市場預期的2021年財報的同時亦宣布100億港元的回購計劃。互聯網巨頭的一系列回購操作無疑說明港股互聯網企業的估值已經到達吸引的水平，可以看高一線。

除了科技板塊，另一個表現亮眼的行業則屬CRO行業。之前受美國將藥明生物加入UVL的影響，CRO板塊情緒跌至冰點。但最近CRO行業的多家公司相繼交出超市場預期的業績，側面證明CRO行業的需求依然強勁，各家公司的基本面不存在任何問題。此前市場的悲觀情緒正好將CRO板塊的估值泡沫消化的差不多，未來股價上漲的內在動力更多有業績帶動。因此，在這一時點，業績超預期增長的成長股值得納入重點觀察之中。

外圍方面，俄烏衝突暫時未出現更大波瀾。一周前中美領導人的談話亦傳達出樂觀的情緒。周中美國司法部對中興通訊的判決和對中國352項出口商品的關稅重新豁免均對市場情緒有正面提振。市場目前的焦點依然圍繞著美聯儲的加息行動。美國聯儲局主席鮑威爾上周表示美國加息將持續至通脹得到控制。同時如果有必要，未來的單次加息幅度可能會超過25個基點。這一鷹派表態在周中一度導緻美股下挫。未來全球資本市場的走勢依然需要重點關注美聯儲的行動和態度。

對於接下來的操作建議，開年以來成長性板塊連續回調，資金從而轉入穩增長板塊修復估值。鑑於國家將今年GDP增長的目標定在5.5%，可以預想的是在未來一段時間內，地產和基建等穩增長板塊將不斷獲得資金關注。靈敏度高的投資者可以盡量把握這些行業的投資機會。受外圍市場衝突擾動和外資不斷流出的影響，成長板塊一直處於消化估值之中。此時反而給投資者機會買入估值回到合理區間的景氣度板塊。但由於今年美國聯儲局加息的壓力不減，投資者盡量選擇業績超預期的高景氣度板塊進行布局，並且建議留有部分現金以待美國收緊貨幣政策後把握投資機會。

勝利證券副首席運營官 周樂樂