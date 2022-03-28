【錢夫人巡舖】港元存息高達3.6厘　邊間食息最「和味」？

隨着美國開啟加息周期，港元銀行同業拆息(HIBOR)旋即在一周之內漲至0.3厘以上，創自2020年11月2日的16個月新高。雖然影響到選擇H按的供樓人士負擔，但另一邊廂，港元存款利息卻突然抽升，有中小型銀行予1.5厘年息吸金，有虛擬銀行更開出高達3.6厘息，誓要在季結之前爭奪市場資金！

中小型銀行一向是爭奪存款的主戰場，近日借季結將至加上美國加息的勢頭，以中信銀行(國際)的最高，12個月期有1.5厘，新資金一萬元起存。若加上該行推廣的「大富翁存款」，額外年利率可達3.88厘，新客戶需在3月內登記，6月份則可享額外年利率。

此外，招商永隆銀行不時推出突擊的「居家抗疫定存優惠」，通常只限一日，例如上周四就提供特惠年利率高達1.3厘，門檻同樣為一萬元，12個月存期。

集友銀行上調港元定存息，當中3個月年息加至0.95厘，半年及一年期更跟足美國聯儲局加0.25厘，分別報1.1厘及1.3厘，適用於個人客戶的新舊資金，惟門檻高至100萬元，上限1,000萬元。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，美國最新通脹數字刷新40年高位，美國聯儲局主席鮑威爾亦暗示不排除於下次議息會議加息0.5厘，以打擊物價上漲。而受環球經濟所影響，香港資金漸趨緊張，拆息正處於上升軌道，預料一個月期HIBOR有機會於上半年反覆挑戰0.6至0.8厘水平。

其他幣種存款就更「和味」，高息要數人民幣。富邦銀行的外幣定期存款優惠最為吸引，人民幣新資金開立定期存款戶口，最高可享一周期息13.88厘，惟門檻較高，入場費要10萬港元等值。此外，新資金或兌換資金開立3至12個月人民幣定期存款戶口，可享2.8厘年息，同樣10萬港元等值起存。

不想鎖住大筆資金，可留意信銀國際，一萬港元兌換成人民幣同時做定存一周可有12厘年息，一個月期亦有3.8厘。如果以5萬元人民幣計，一周就可有115元落袋。尚未計及人民幣現時匯水低，每百人民幣兌港元約在81.5水平上落，比起一年前的高位兌84.68港元仍有一定升值空間。如果展望人民幣匯價未來有上升水位，現時做定存分分鐘「息匯雙收」。