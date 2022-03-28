道期跌50點　比特幣升4%

●踏入亞洲時段，美匯指數報98.84；港匯處7.8274；離岸人民幣(CNH)見6.3859；美元兌日圓報122.32；歐元見1.098；英鎊處1.3171。金價報1,955美元。紐油跌逾3%，處110.94美元；布油報114.15美元。比特幣升逾4%，報4.66萬美元。道指期貨跌50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水150點。

●道指上周五(25日)收報34,861點，升153點或0.44%；標指收報4,543點，升22點或0.51%；納指收報14,169點，跌22點或0.16%。

●港股ADR指數上周五全日上揚，按比例計算，收報21,658點，升253點或1.17%。

●即月恒生指數夜期上周五收報21,640點，升271點，高水235點，成交24,532張。

●美國聯邦通信委員會(FCC)上周五表示，已將再更多中國企業列入「對美國國家安全或美國人的安全構成不可接受風險」的公司名單。

●紐約5月期油上周五收報每桶113.9美元，升1.56美元或1.39%，全周計累升近8.79%；布蘭特5月期油收報每桶120.65美元，升1.62美元或1.36%，全周累升逾11.78%。

●紐約4月期金上周五收報每安士1,954.2美元，跌0.4%，全周計累漲約1%。

●美國財政部長耶倫上周五表示，儘管俄羅斯入侵烏克蘭引發的能源與大宗商品價格上漲影響全球經濟增長前景，但預料美國經濟仍將保持強韌性。

●串流音樂平台Spotify已經取消在俄羅斯的服務，以回應俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動。

●英國富時100指數上周五收報7,483點，升15點或0.21%；法國CAC指數收報6,553點，跌2點或0.03%；德國DAX指數收報14,305點，升31點或0.22%。

●港府料首季經濟陷收縮，以切實可行手段保持對外聯繫。