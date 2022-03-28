李澄幸：油服業旺淡季有迹可尋

俄羅斯及烏克蘭事件打擊能源供應，國際原油價格飛漲，兩年前負油價景象恍如隔世。隨着油價上升，市場開始追逐相關的投資機會，比如說油價高企或刺激美國頁岩油氣增產，同時亦預期油田服務企業將會受惠。

從產業鏈上看，油服行業處於石油產業鏈的上游，為石油勘探及石油生產提供服務。具體一點，可以再分成勘探設備及服務、鑽井服務、測錄服務、油田生產服務、油田工程建設，包括石油開採出來後的運送等。原油價格上升，下游業務的收入自然增加，利潤體現出來後，也會增加資本開支，將更多的錢投入到上游，即勘探和開採等環節，從而提升油服行業的業績，這是業績傳導的邏輯。

故此，投資油服企業，油價是最值得觀察的指標，反而油服企業的業績和全球鑽井平台數量等均是滯後指標，對於投資者來說，看到業績改善才決定投資很可能已經慢了，所以做油服行業的投資不要依賴看業績，要記得有滯後的因素，因為隨着開採增加，原油供應增加，油價又可能會回落了。

總的來說，對於具周期性的行業來說，投資前最好是認清甚麼指標是領先而甚麼有可能是滯後，並設定退出的機制。當然，如果知道了可以參考的歷史及制訂好策略後，仍想投資油服行業，利用交易所買賣基金(ETF)投資一籃子的股票將更為穩妥。

以美股市場為例，可以參考SPDR標普油氣設備與服務ETF(美股代號：XES)，ETF的持倉包括哈利伯頓、斯倫貝謝這些油服業巨頭，其持倉權重較為平均，佔比最大也不超過約5%。不過，投資者須知道，現時油價的刺激主要由軍事事件推動，生產商增加供應後，整體需求是否能一直維持才是關鍵。故投資油服行業較宜短中線操作，未必適於用於投資組合的長期配置。

香港財務策劃師學會主席 李澄幸(作者為註冊持牌人士，內容非投資意見亦沒持有上述股份)