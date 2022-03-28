上海分批封控　上交所作出應對措施　有金融業者漏夜趕返公司

上海市新冠疫情嚴峻，周一(28日)開始全市分批封閉核酸檢測，清晨5時起以黃浦江為界分區分批實施核酸篩查。上海證券交易所就此作出調整及銜接安排，優化自律監管及服務方式，以維護資本市場平穩運行。

上交所指，股票發行上市審核及發行承銷方面，會確保科創板審核業務正常推進，加強線上溝通，放寬申報等相關文件簽署要求及回覆時間。

上市公司信息披露辦理時間延長至晚上11時，受疫情影響預計難以在原定日期披露2021年年度報告的上市公司，可申請延期至4月底前披露。

受疫情影響嚴重的企業，債券集資用於疫情防控相關領域或用於償還到期公司債券，會以即報即審、特事特辦方式處理。另外，為確保市場交易暢通，加大對疫情影響嚴重地區及企業的服務力度，透過非現場方式辦理股份協議轉讓。

有內媒報道，在上海分批封控前，有從事券商及基金的從業員連夜趕返公司。

封控區域內的社區實施封閉式管理，所有人足不出戶，人員及車輛只進不出，保障基本生活必需的外賣、快遞等，實行無接觸配送；各級機關、事業單位工作人員，除承擔防疫任務、保障基本運轉外，均實行居家辦公或就地轉為社區志願者；所有企業封閉生產或居家辦公，保障城市基本運行的水、電、燃氣、通訊、糧油食品等公共服務類企業除外。

而在封控區內，暫停公交、地鐵、計程車、網約車運行；市、區各有關部門及保供企業，要確保生活必需品供應充足、價格穩定，亦要保持綠色通道暢通，保障市民應急就醫需求。

另外，廣東省深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發通告稱，全市恢復正常生產生活秩序，封控區、管控區及防範區繼續執行疫情防控相關措施。