潘梓生：債息「倒掛」　經濟非即時衰退

美國聯儲局加息正式落地，點陣圖雖顯示今年總共加息7次，但會議完結後眾多聯儲局官員立刻再發放更「鷹」的信號，表示應該每次會議可能不只加息0.25厘。

市場預期立刻調整，並認為年底升至2.5厘(以0.25厘計即9次)，因此該局所謂「點陣圖」預測利率其實意義不大，而且通脹數字仍然驚人，特別是在經濟數據，就業數據仍然強勁，聯儲局繼續向上調整息率預期實屬合理。

聯儲局短期加息速度再度提升，令美國國債短期利率再度急升，長期債息則變動不大，令債息曲線有機會進入「倒掛」，市場認為這顯示經濟有機會進入衰退。不過，以往債息出現「倒掛」，經濟通常於一年半後再進入衰退，特別是現時債息仍未「倒掛」，擔憂經濟衰退言之尚早。

另外，若看實質利率，現時實質利率曲線距離「倒掛」仍有一定距離，主要是市場認為長期通脹水平將會回落，因此該局在一至兩年時間點再大幅加息的機會相對有限，經濟衰退機會率十分之低。

除堅持「清零」的中港地區外，各地基本已寄望疫情即將過去，經濟活動也有望於今年下半年迅速回復正常，撇除能源及食品價格高企，經濟自然增長的基本面能夠支撐經濟繼續增長。因此，投資者毋須因市場已大幅消化的加息預期而太過擔憂未來資產價格表現，直至經濟數據和企業業績明顯放緩，才是值得擔憂的時間

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獨立市場分析師 潘梓生