【高盛推介】美團績後急彈 輪證點揀？
2022年03月28日 10:27
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團上周五(25日)受壓跌約8.2%，周一(28日)早段逆市反彈，現報147.8港元，升約9.5%。美團於上周五收市後公布去年業績，收入達1,791.28億元人民幣，按年升56%；非國際財務報告準則經調整虧損達155.7億元人民幣，較市場預期好。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金趁低積極吸納好倉，上周四(24日)及上周五共錄得約3,190萬元資金流入，並見上周五流入牛證的資金較集中在130元收回區域的產品。
淡倉方面，認沽證於上周五獲資金轉向流入，有約1,040萬元。上周五流入熊證的資金除了集中在152元以下收回價的近熊外，遠收回價產品亦見獲資金流入。
觀察港股通資金流向，可見美團於近日獲北水沽出，上周五錄得約5億元資金淨賣出。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期約5個月的美團購(11639)。高槓桿選擇可留意屬行使價180元以下的低街貨產品中，槓桿最高的美團購(29782)。牛證方面可留意屬近牛的美團牛(66973)，與現價有約20元收回距離。
美團購11639，行使價168.98元，2022年9月2日到期，實際槓桿3.9倍，貼價。
美團購29782，行使價178.98元，2022年8月26日到期，實際槓桿4.2倍，行使價180元以下、低街貨產品中，槓桿最高。
美團牛66973，收回價130元，行使價127元，換股比率500，槓桿比率7.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約5個月的低街貨美團沽(12967)。貼價選擇可留意年期約6個月的美團沽(11186)。熊證方面可留意屬遠熊的美團熊(56566)，與現價有約30元收回距離。
美團沽12967，行使價116.78元，2022年9月7日到期，實際槓桿2.6倍，高槓桿、低街貨。
美團沽11186，行使價135元，2022年9月13日到期，實際槓桿2.4倍，貼價。
美團熊56566，收回價180元，行使價183元，換股比率500，槓桿比率3.9倍，近30元收回距離遠熊。
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