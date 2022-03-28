陳偉明：小心港股短期有再試底風險

技術上，期指自2月10日25,057點見頂，回落至3月15日低位18,237點計，反彈黃金比率61.8%阻力是22,452點，而期指上周三巧合地在這個位置附近開始出現明顯回吐壓力，看來未來在進一步陽燭收市升穿上周三期指高位22,399前，短期有再試底風險。

筆者認為，除非俄羅斯發動核戰等意外事件，否則恒指3月15日18,235點低位，即使不是今年全年低位也相差不遠，未來主打策略絕對是逢低Short Put吸納傳統價值板塊(非新經濟板塊)。然而，根據過往經驗，港股一般在股災式急插再反彈後，會有再次試底機會，而通常港股亦會在接近或剛完成短期黃金交叉後開始出現回吐(目前10天綫即將升穿20天綫)，加上俄烏戰事未了。因此，不得不提防恒指在大約22,400點阻力附近有調整壓力，高追宜審慎。

策略上，傾向在期指21,500點以上，分兩注Long Put 4月價外1,000點恒指期權，並在陽燭收市升穿22,399點止蝕。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明