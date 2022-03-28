【高盛推介】阿里反彈重上110元 京東4日跌逾10%
2022年03月28日 11:42
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周五(25日)跌至110港元水平之下，周一(28日)持平開市後急彈，最高見111.9元。現報111.9元，升約4.2%。有券商指阿里早前宣布回購計劃加碼至250億美元，將有助進一步優化資產負債表，更好地協調管理層及股東的利益。該行重申對阿里「買入」評級，目標價180元。
京東集團由上周三(23日)起連跌，周一逆市繼續下跌。早段低見212元後跌幅收窄，現報225元，跌約1.7%，目前為連續第4日下跌，累計至今跌逾10%。
觀察個股輪證資金流向，可見阿里認購證於上周五獲資金轉向流入，有約850萬元。牛熊證方面，上周五流入牛證的資金較集中在90元收回區域的產品。淡倉方面，上周五部署熊證的資金主要沽出，並見流入的資金集中在120元收回區域的產品。
京東方面，近日資金趁低吸納好倉，上周四(24日)及上周五共錄得約1,730萬元資金流入。
投資者如看好阿里，牛證方面可留意屬近牛的新上市阿里牛(61364)，與現價有約12元收回距離。認購證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨阿里購(23523)。高槓桿選擇可留意年期約2個月的阿里購(24242)。
阿里牛61364，收回價100元，行使價98元，換股比率100，槓桿比率7.9倍，新上市近牛。
阿里購23523，行使價118.28元，2022年7月8日到期，實際槓桿4.7倍，貼價、低街貨。
阿里購24242，行使價138.98元，2022年6月27日到期，實際槓桿6.0倍，高槓桿。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意屬2個月期以上產品中，槓桿最高之一兼開價窄的阿里沽(25190)。熱門選擇可留意面值較低的阿里沽(11181)，屬進取的價外選擇。熊證方面可留意屬遠熊的阿里熊(67484)，與現價有約18元收回距離。
阿里沽25190，行使價98.88元，2022年6月6日到期，實際槓桿4.9倍，貼價、開價窄、2個月期以上產品中，槓桿最高之一。
阿里沽11181，行使價92.23元，2022年6月13日到期，實際槓桿4.8倍，熱門、面值較低，進取價外選擇。
阿里熊67484，收回價130元，行使價132元，換股比率100，槓桿比率5.5倍，近18元收回距離遠熊。
京東購22455，行使價309元，2022年6月23日到期，實際槓桿6.0倍，高槓桿、低街貨。
京東牛67039，收回價180元，行使價177元，換股比率500，槓桿比率4.5倍，近45元收回距離遠牛。
投資者如看淡京東，可留意屬遠熊的京東熊(57539)，與現價有約55元收回距離。
京東熊57539，收回價280元，行使價283元，換股比率500，槓桿比率3.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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