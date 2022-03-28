黃詠欣：疫下收入驟減　買完樓後難上會？

近兩年新冠肺炎疫情反覆，多個行業都叫苦連天，特別是部分零底薪的佣金收入人士，停工等同是停薪。近日接到一個受疫情影響收入的客戶求助，由於已停工近3個月，以近半年平均計，每月收入僅約7,000元，要靠儲蓄度日。

同時，更令他困擾的是上會期臨近，一般做按揭需要3至6個月入息證明，客戶偏偏在這最關鍵要交入息證明的3個月停工，而且仍未知下月能否如期復工，到底除了撻訂外，客戶還有其他解決方法嗎？

經了解後，發現情況沒有客戶所想般惡劣，客戶能提供到過去兩年稅單，而且過去兩年，全年收入分別有50萬元及40萬元，即每月平均收入有逾3萬元，只是近幾個月收入大減，相信只是受疫情影響的短期狀況，加上客戶不是要申請高成數按揭保險，只是申請60%按揭，銀行審批會相對按保計劃的申請寬鬆一點。最終替客戶找到一家銀行，能接受以較長期的平均收入作計算入息，成功協助客戶批到300萬元貸款，實際按息3厘以下，年期30年，有0.5%現金回贈。

這個案的息率雖然較一般銀行同業拆息按揭(H按)為高，但是卻較財務公司息率為低，亦避免了客戶撻訂的損失。建議客戶在兩年罰息期過後，入息狀況回復正常時，轉按到較低息的銀行，以減省利息開支。

近日可能因為疫情影響不少人的收入，不少人需資金周轉，雖會立刻想到私人貸款或信用卡貸款等，但這類貸款年期短，息率亦較高。其實按經驗，很多個案可用樓按等較低息的方法套現及清數，建議有需要人士找有信譽、正規的按揭轉介公司查詢，或能協助找到更慳息的貸款方案。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣