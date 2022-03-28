陳永傑：疫情高峰已過　第二季樓市向好

今年農曆新年後，第五波疫情一發不可收拾，確診人數以幾何級數上升，政府隨即收緊限聚措施，睇樓活動大受影響，不少市民居家抗疫，發展商亦暫緩推盤計劃，整體交投量大幅下降。幸而踏入三月中至尾旬，疫情高峰已過，政府亦計劃按步放寬社交距離措施，樓市觀望氣氛隨即消散，買家入市信心明顯回升。事實上，政府上月財政預算案所推之「財爺Plan」對樓市可算是「少減辣」，相信有助上車及換樓客入市，啟動換樓鏈，而近日美國加息亦屬預期之內，由於本港銀行「水浸」，本港亦未必跟隨，料短期內維持低息環境。

回顧整個疫情與本港樓價走勢的發展，2020年疫情起步時，中原城市領先指數CCL報約177點，其後疫情擴大，於3月至5月份連續9星期於約175點爭持，於第四波疫情回落後，CCL於去年8月曾攀升至191.34點，創出歷史新高。目前，CCL最新報178.72點，隨着疫情見頂，經濟活動逐步恢復正常，成交量增加，相信成交價跌幅將會收窄，更有望轉為升勢，屆時樓市亦會如去年疫情放緩後出現報復式反彈一樣，交投價量齊升，故不少買家恐遲買會貴，近日亦紛紛加快入市步伐。

至於中原經紀人指數CSI最新報44.96點，較對上一周上升8.13點，屬近兩年來最大升幅，指數更有望向上挑戰50點，指數反彈亦反映一眾前線經紀人已錄不少買家近日開始起動，希望搶先入市買平盤的現象，踏入3月尾整體二手成交增多，樓市氣氛轉好，料旺市將重臨，部分新盤亦正陸續展開軟銷工作，或率先推出貨尾盤測試市場反應，相信下個月發展商會逐步起動開始推盤，追趕第一季的進度，預計樓市於第二季會有更佳發展路向。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑