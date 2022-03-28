去年全球勒索軟件支付額創新高　平均涉421萬

全球網絡安全領導企業Palo Alto Networks旗下調查團隊Unit42近日發表報告，發現網絡犯罪分子趨向使用暗網「洩密網站」要脅發布受害人的敏感數據，使勒索軟件的支付金額於2021年創下新高。

根據Unit42 2022年勒索軟件威脅報告，Palo Alto Network Unit42安全顧問於2021年處理的案件中，平均贖金要求增加144%至220萬美元(約1,716萬港元)，而平均支付金額增加78%至54萬美元(約421.2萬港元)。

Palo Alto Networks香港及澳門區總經理馮志剛表示，香港的勒索軟件攻擊數量於亞太區排名第10位。近年，本港的醫院和專業機構亦成為網絡攻擊者的目標，對大眾的個人資料甚至社會服務的運作都帶來威脅。

根據Unit42分析，於2021年，在洩密網站上發布數據的受害者人數增加85%，達到2,566名。約60%的洩漏網站受害者位於美洲，其次是歐洲、中東和非洲，各佔31%，亞太區佔9%。最受影響的行業是專業和法律服務、建築、批發和零售、醫療保健及製造業。

是次報告詳述2021年網絡勒索生態的發展，包括35個新興的勒索軟件團體。報告記錄了犯罪集團如何運用從勒索獲取的暴利，投資並建立更易於利用零日漏洞的攻擊工具。