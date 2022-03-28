星交所前高層過檔港交所　任星洲辦事處主管

香港交易所周一(28日)宣布，委任新加坡交易所(下稱星交所)前銷售、股票和固定收益、貨幣和商品的全球主管余美金，為董事總經理—東盟銷售及市場推廣主管，並將常駐新加坡，擔任港交所新加坡辦事處主管，負責領導集團在東南亞的業務擴展，包括增加新客戶和流量，並進一步提升集團在東南亞地區的業務。

余美金將於4月4日加入香港交易所，會與Roger McAvoy緊密合作，後者將會出任集團內專注於國際客戶的新職務，並將向香港交易所市場拓展聯席主管鮑海潔及董凱文(Kevin Rideout)匯報。

香港交易所集團行政總裁歐冠昇表示，非常歡迎余美金加入港交所，她有豐富的資本市場經驗，且對東南亞地區有深入的認識，有助港交所在東南亞的業務更上一層樓，支持集團繼續將香港交易所建設為亞洲的風險管理中心，期待她加入港交所團隊！

余美金在星交所擔任多個銷售和產品管理的高級職位近20年，於2003 年加入新交所，曾擔任星交所香港辦事處主管、亞太地區及中東銷售主管等職位；自2019 年以來擔任星交所銷售、股票和固定收益、貨幣和商品的全球主管，期間成功推出了多隻旗艦產品。

余美金擁有新加坡國立大學的理學學士和社會科學學士學位。