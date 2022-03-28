道期牛皮　圓匯跌穿124

●美匯指數報99.28；港匯見7.8288；離岸人民幣(CNH)報6.3909；美元兌日圓報124；歐元企1.0947，英鎊處1.3141。金價報1,932美元。布油報116.12美元，紐油報109.29美元。比特幣企4.6萬美元水平。道指期貨跌60點。

●市後關注點

20:30 美國2月商品貿易數字

20:30 美國2月批發庫存

-東方海外績佳派高息。

-比亞迪周二放榜，滙研降其目標價至332元。

-中芯國際：上海工廠生產運作正常。

-泡泡瑪特去年多賺63%，末期息15.24分。

●中國經濟：

-中指院：3月一線城市樓市成交按月升12%。

-雪上加霜！內地股市出現前所未有的資本外逃。

●中石化馬永生：未來油價走勢存不確定性，料今年處100美元。

●日本央行兩個月內再度干預，圓匯跌穿124水平。

●去年全球勒索軟件支付額創新高，平均涉421萬。

●傳Gazprom要求印度改以歐元付天然氣帳單。

●戰火禍延：

-俄烏戰事添變數，蘋果將削iPhone及AirPods產量。

-西方零售商唾棄，俄羅斯向盟友企業尋求供貨。

●傳滙豐將研究報告中俄烏「戰爭」措詞改為「衝突」。

●最緊要平！印度計劃將俄羅斯進口焦煤量倍增。

●美企今年回購規模已達2.48萬億元，破紀錄。