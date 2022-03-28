【產經直播】港股處上落市格局？
2022年03月28日 16:29
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港股反覆做好，恒指周一(28日)高開17點後，一度倒跌202點，及後有買盤支持，最多拗腰升386點，最終收市升280點，報21,684點。恒指將維持上落格局？突破睇咩因素？
科網股撐市，美團(03690)上季非國際財務報告準則(non-IFRS)經調整虧損擴大1.7倍，但成績表仍優於市場預期，摩通指外賣監管壓力預期可控，上調美團目標價，股價急彈逾11%。除了美團，阿里巴巴(09988)及騰訊控股(00700)亦向上，後市股價仲有冇支持？
中國石油化工(00386)去年多賺1.1倍，利潤創10年新高，全年派息0.47元人民幣，以上周五(25日)收市價及人民幣匯價計，股息率逾15厘，股價彈4%，現價追入值唔值博？上海因新冠疫情而封城，拖累國際油價下跌，另市傳美國正考慮再次釋放戰略石油儲備，規模或超越月初釋放的3,000萬桶，各種消息如何左右油股走勢？
能源股表現亮麗，新特能源(01799)去年盈利飆升6.8倍，兼派末期息1.1元，股價抽升逾11%，股價有冇可能升番去早前高位？有傳內地當局將一次性發放可再生能源補貼欠款，有利新能源股？另外，煤股中國神華(01088)去年多賺44%，末期息2.54元人民幣，股價亦升近一成，現價值唔值得追入？
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