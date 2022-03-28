香港2月出口升0.9%　首2個月累漲10.6%

政府統計處公布對外商品貿易統計數字顯示，2022年2月份商品整體出口貨值為3,138億元，按年上升0.9%，1月份升幅為18.4%；2月商品進口貨值為3,459億元，較按年上升6.2%。1月份升幅6.2%。2022年2月份錄得有形貿易逆差321億元，相等於商品進口貨值的9.3%。

由於受到農曆新年假期在不同日子所影響，每年1月及2月份的貿易統計數字通常有較大波動。因此該兩個月的貿易統計數字適宜合併分析。合併1月及2月份計算以中和農曆新年假期出現在不同日子的影響，整體出口貨值較按年升10.6%。同時，商品進口貨值上升8.1%。2022年首兩個月錄得有形貿易逆差255億元，相等於商品進口貨值的3.2%。

政府發言人表示，將2022年首兩個月的數據合計以消除農曆新年在不同時候出現的影響，商品出口貨值繼續錄得雙位數按年增長。輸往內地、美國、歐盟及其他主要亞洲市場的出口均進一步擴張。 展望未來，近期烏克蘭局勢料會導致國際能源及商品價格高企，並使供應鏈和運輸所受的干擾變得更嚴重，從而拖慢環球經濟增長，短期或會影響香港的出口表現。環球疫情的演變、主要經濟體收緊貨幣政策的步伐，以及中美關係發展也需要關注。