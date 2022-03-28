戰爭分化新興市場　華爾街看好部分大宗商品出口國

俄烏戰爭持續，能源和食品成本的快速上漲，拖累脆弱市場表現之際，同時利好大宗商品生產國。高盛Andrew Tilton和Kamakshya Trivedi稱，新興市場經濟體現在很艱難，俄羅斯入侵烏克蘭及因此被制裁造成的經濟成本，可能既重大又高度不對稱。不過，這也提振了拉丁美洲出口國以及以及沙烏地阿拉伯、阿聯酋和奈及利亞。

Voya Investment Management新興市場固定收益主管Jean-Dominique Butikofer稱，通脹率上升，尤其是食品通膨率，正在讓新興市場財長和央行行長頭疼。他警告，補貼食品價格的必要性將打擊大宗商品進口國的預算，尤其是因為隨着家庭購買力下降，社會動盪風險在增加。

Nordea Investment駐哥本哈根高級宏觀策略師Witold Bahrke稱，該公司已相應調整策略，即做好大宗商品出口國，沽空進口國。他說，公司買了哥倫比亞資產，賣了埃及資產。

能源和食品成本上漲，對前沿經濟體和進口這些大宗商品的國家造成了嚴重衝擊。自從戰爭爆發以來，石油期貨價格上漲了22%，天然氣期貨上漲了20%，小麥期貨上漲了24%。