【新挑戰】上海分批封城　對內地經濟影響有幾大？

外媒報道，上海分階段實施全面封控，或對依賴消費支出的企業造成沉重打擊，惟經濟學家指出，上海工業產業基本上可以承受是次衝擊，減輕對全球供應鏈的威脅。

NatWest Group中國經濟學家劉培乾料，上海持續8日的分批封控，加上相關措施的持續影響，或令中國首季及次季度的經濟增速拉低0.4個百分點。

上海封控區域內所有人員將足不出戶。或損害服務業的就業，對中小企業的影響最大。

華興證券(香港)宏觀和策略研究負責人龐溟指，疫情打擊人們信心及支出預期。對依賴面對面及社交聚會行業的影響較大，尤其是餐飲業。

劉培乾估計，中國首季度國內生產毛額(GDP)將增長4.7%。他表示，服務業及消費業的「逐步復甦」可能需要8周時間。

作為內地重要金融及貿易中心，上海對中國GDP的貢獻達3.8%。據中國國家統計局最新數據，上海是中國第二富裕的城市，僅次於北京。

Omicron疫情蔓延，經濟學家一直在下調內地今年經濟增長預測。至今發布的高頻指標及公告顯示，政府盡力降低影響，工廠生產所受打擊或屬暫時性。不過，消費者信心受到的損害或持續更久，從而危及政府全年增長5.5%的目標。

在供應鏈方面，澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆表示，只要封鎖時間不超過三周，中國就能限制損失。深圳試驗的所謂閉環系統，工人在公司宿舍和廠區實行「兩點一線」封閉式管理，減輕對經濟影響。實施約兩周封鎖後，深圳周日恢復正常運營。

據上海媒體報道，在疫情防控期間，上港集團各生產單位保持24小時作業。中芯國際上海工廠生產運營正常，並遵守地方相關防疫規定。與此同時，特斯拉上海工廠周一開始停工四天。