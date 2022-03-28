美國加息引發經濟衰退　兼促資本大規模流出中國

全球通脹壓力不斷升溫之際，經濟危機亦逐漸逼近！隨着美國聯儲局步入加息周期，美國國債亦出現拋售潮，繼10年期債孳息率上周升穿2.5厘後，5年期與30年期孳息率更出現罕見的「債息倒掛」信號，乃16年來首度出現，此一現象常被視為經濟衰退的先兆。另邊廂，由於中美貨幣政策分歧，資金亦開始流出人民幣資產，繼而限制了內地進一步「放水」支撐經濟的手段，加劇了經濟下行的壓力。

30年期和5年期美債孳息率之間的差距，於周一曾跌至負3點，即5年期債息高於30年期0.03厘，乃2006年2月以來首次進入負值。本月初，30年債息仍高水0.535厘，短短數周內竟急跌至倒掛的境地，乃因近日多位聯儲局官員不斷放風要提速加息，市場憂慮這將導致經濟受挫。瑞穗銀行多元資產策略主管Peter Chatwell直言，目前情況正反映了債券市場對經濟前景的定價，聯儲局的政策將大幅抑制經濟增長。

Equiti Capital首席宏觀經濟學家Stuart Cole也表示，真正令人擔憂的是，使通脹回到目標所需的貨幣緊縮措施，可能會引發經濟衰退，最壞的情況更可能引發所謂「全面衰退(full-blown recession)」，即在各項領域的經濟活動同時出現萎縮。

此外，10年期美債息走勢亦見凶兆。交銀國際研究部主管洪灝指出，10年期美債孳息率已突破其長期下行趨勢。自上世紀60年代以來，該指標歷經興衰起伏，見證了無數次全球危機和復甦的交替。孳息率在長期下降趨勢中見頂，預示美元流動性的大幅收緊，並與世界各地的危機遙相呼應。

最近一次10年期債息見頂在2018年末，其後美股亦出現大幅回調，而近日聯儲局加息預期不斷升溫，10年期債息也再次升至長期下行趨勢的頂部，意味新一輪危機隨時降臨。

受全球金融一體化影響，美國收緊貨幣政策也難免會波太平洋彼岸的中國。當美元相關資產息口上升，會令人民幣資產吸引力下跌，考慮到此前中國人民銀行降低存款準備金、下調貸款市場報價利率(LPR)等措施，均加劇了兩國幣策分歧，進一步刺激資金外流。

分析認為，未來中國繼續透過降準放寬貨幣政策的機會不大。野村首席中國經濟學家陸挺直言︰「現在降準的空間非常有限。」他又指，作為貨幣寬鬆的重要工具，降準將很快成為歷史。

渣打香港大中華及北亞首席經濟師丁爽則指出，人行更多地利用了中期借貸便利(MLF)、公開市場操作和逆回購計劃等工具控制貨幣供應。從長遠來看，人行可能需要考慮購買政府債券來擴大貨幣基礎。展望未來，他認為人行將謹慎使用降準，只有在需要發出強烈寬鬆信號時才會這樣做。

洪灝也指出，中國資本帳下的證券投資項目，近日出現自去年2月以來首次的大規模資本外流，此次流出規模甚至超出2020年3月所見的規模，這也表明外國投資者可能正大舉撤離。惟他認為這次外流更多與近日美國上市企業會計監督委員會(PCAOB)的監管行動相關。