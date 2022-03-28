一手市場略回暖　有發展商決定提價推售餘貨

一手市場氣氛略為回暖，周一(28日)暫錄9宗成交，均屬新界及九龍區項目。其中，西南九龍有項目於3日內連售5伙。另有發展商見餘貨銷情理想，決定提價發售單位。

●維港滙II 本月累錄18宗成交

●啟德THE HENLEY III 一房呎價約27,208元

●屯門御海灣II 周六發售4伙

即將發售的4個單位實用面積由255方呎至448方呎，戶型涵蓋開放式至兩房，按最高22%折扣計，折實價介乎554.1萬元至903.79萬元。當中有2伙單位已經提價，包括1座28樓C室，實用面積367方呎，採一房連儲物室間隔，原本定價為993.68萬元，現上調3％至1,023.5萬元，折實價為798.33萬元，折實呎價約21,753元。據悉，項目至今累沽338伙，套現逾25億元。

●油塘海傲灣兩房頂層戶890萬元沽

●將軍澳藍塘傲連天台特色戶1,880萬重新售出

新盤貨尾錄得承接，帝國集團等合作發展的將軍澳藍塘傲，周一(28日)重新沽出早前取消交易的1伙連天台特色戶，成交價較2018年底平8％。

上述為第8座16樓C室，實用面積698方呎，三房單位，屋內設樓梯連接716方呎的天台，最新透過招標以1,880萬元成交，呎價約26,934元。資料顯示，上述單位曾於2018年以2,047.19萬元沽出，惟其後在2021年底終止交易，現時重新售出﹐成交價較對上一次沽出價低約167萬元。

●元朗PARK YOHO Genova三房1,674萬元沽

新鴻基地產旗下元朗PARK YOHO Genova，最新透過招標售出19座11樓B室，實用面積932方呎，採三房連儲物室間隔，以1,674.62萬元獲承接，呎價約17,968元。