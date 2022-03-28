一句鐘5組客睇樓！原築兩房戶僅議價5000元易手

樓價持回軟，加上疫情有緩和迹象，令市場睇樓量及成交轉旺，其中元朗原築有兩房單位，一小時內獲5組客人睇樓，其中一名買家僅輕微議價5,000元，以634.5萬元搶得單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯周永業表示，筲箕灣新成中心中層1室，實用面積約293方呎，兩房間隔，以496萬元成交，呎價約16,928元。原業主於2015年5月份以約396萬元購入物業，是次轉售帳面獲利約100萬元，物業升值約25%。

●世紀21日昇黃文龍表示，北角康澤花園D座中層6室，實用面積約532方呎，兩房間隔，以958萬元成交，呎價約18,008元，低市價約5%。原業主於今年一月放盤，初時叫價1,028萬元，最終減價70萬元成交。

●中原黎百祥表示，柴灣杏花邨9座高層5室，實用面積約471方呎，兩房間隔，以790萬元易手，呎價約16,773元。買家為外區租客，睇樓後24小時內即出票洽購，終順利入市。原業主則於2017年6月以728萬元買入單位，現轉售帳面獲利62萬元，升值約9%。

●中原譚國棟指出，北角半山賽西湖大廈13座高層C室，實用面積約1,090方呎，套三房間隔，享全山景，減價150萬元，以2,600萬元易手，呎價約23,853元。原業主於2002年6月以544萬元買入單位，持貨20年帳面獲利2,056萬元，單位升值3.7倍。

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九龍區

●中原余偉豪稱，滙景花園本月暫錄9宗成交，交投持續活躍，平均實用呎價約14,418元，屋苑14座低層A室，實用面積約614方呎，三房間隔，最初開價850萬元，議價後以821.8萬元成交，呎價約13,384元。原業主於2010年2月以349萬元買入單位，持貨12年帳面獲利472.8萬元，升值逾1.3倍。

●香港置業黎俊華表示，二手樓價稍為回落，吸引買家睇樓入市，長沙灣碧海藍天6座低層C室，實用面積約494方呎，兩房間隔，以約860萬元放盤，數月後吸引區內客洽詢，並減價至825萬元成交，呎價約16,700元。原業主2009年7月以298萬元入市，現轉手帳面獲利約527萬元，升值逾1.7倍。

●中原程智聰稱，長沙灣一號‧西九龍1座中層C室，實用面積約864方呎，三房連套房間隔，擁開揚都市景，最初開價約1,450萬元，累減84萬元，以1,366萬元成交，呎價約15,810元。原業主於2017年1月以1,165萬元買入單位，持貨5年帳面獲利201萬元，單位升值約17%。

●美聯彭文浩表示，九龍站豪宅連錄買賣，其中君臨天下1座低層A室，實用面積約1,015方呎，三房連套房間隔，以2,680萬元成交，低市價8%，呎價約26,404元。同區擎天半島5座低層連平台單位，實用面積約748方呎，三房連套房間隔，以1,960萬元成交，呎價約26,203元。

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新界區

●中原陳鴻霆表示，疫情開始穩定，樓市交投略為加快，馬鞍山區本月暫錄約87宗成交，已超越上月全月錄約65宗成交，其中迎海項目錄約7宗成交，最新成交包括迎海‧駿岸6座中層F室，實用面積約513方呎，兩房間隔，開價約955萬元，議價後以945萬元易手，呎價約18,421元，屬近期高價。

●世紀21奇豐袁麗詩指山，沙田夾屋晴碧花園2座高層H室，實用面積約470方呎，兩房間隔，放盤兩個月，原叫價790萬元，累減86.2萬元，減幅近11%，自由市場703.8萬元成交，呎價約14,974元。

●中原柯勇表示，將軍澳近日交投暢旺，本月區內二手交投210宗，比上月全月167宗增加約26%，其中將軍澳中心本月錄14宗買賣，平均實用呎價約17,553元，屋苑7座高層C室，實用面積約406方呎，兩房間隔，享開揚市景，最新以785萬元易手，呎價約19,335元。原業主於2014年7月以482萬元購入上址，持貨近8年帳面獲利約303萬元，單位升值約63%。

●利嘉閣趙洛民稱，將軍澳日出康城LP6第5座中層A室，實用面積約658方呎，三房間隔，外望開揚海景，日前以1,170萬元易手，呎價約17,781元。據了解，原業主於2019年3月以約1,078萬購入單位，持貨約3年辣招鬆綁轉售，帳面獲利92萬元，物業升值約8.5%。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋寶盈花園5座高層K室，實用面積約590方呎，今年1月未補二市場放盤叫價702萬元，本月調整至670萬元，最後獲綠表買家以636.8萬元承接，累計減價65.2萬元，呎價約10,793元。原業主於2001年以約110萬購入物業，單位21年大幅升值4.9倍。

●中原周家傑指出，政府放寬按揭保險措施推動換樓鏈，中價樓交投活躍，火炭駿景園本月暫錄3宗成交，屋苑8座低層A室，實用面積約1,039方呎，三房連套房間隔，開價約1,150萬元，議價後以1,123萬元易手，呎價約10,808元。

●中原徐家倫表示，大埔白石角天賦海灣3期海鑽錄本月首宗成交，單位為8座高層C室，實用面積約941方呎，三房連套房間隔，以約1,450萬元零議價售出，呎價約15,409元。原業主於2018年以約1,420萬元購入單位，持貨4年帳面獲利約30萬元離場，升值約2.1%。

●利嘉閣彭錦添稱，青衣青怡花園2座中層C室，實用面積約547方呎，三房連套房間隔，以695萬元易手，呎價約12,706元。原業主於2014年11月以約392萬元購入單位，持貨約7年帳面獲利303萬元，物業升值約77%。

●利嘉閣梁均耀表示，青衣灝景灣1座中層D室，實用面積約537方呎，兩房間隔外望市景，去年12月開價900萬元，今年2月減至860萬元，新近以805萬元易手，累減95萬元或11%，呎價約14,991元。原業主於1997年6月，以約417.2萬元購入單位，持貨約25年帳面獲利約387.8萬元，物業升值約93%。屋苑目前有約約86個放盤，最低入場價由785萬元起。

●中原蔡堅武表示，元朗PARK YOHO本月錄12宗成交，相比上月增加超過70%，大部分成交屬兩房單位，其中PARK YOHO Genova第18A座中層D室，實用面積約572方呎，兩房間隔，享內園泳池景，叫價838萬元，減價16萬元，以822萬元沽出，呎價約14,371元。原業主則於2017年11月以約761萬元一手購入單位，持貨4年多帳面獲利61萬元，升值約8%。

●中原彭成裕表示，元朗原築1座中層D室，實用面積約449方呎，兩房間隔，去年12月叫價645萬元放售，本月初降價至635萬元，近日市場氣氛好轉，單位睇樓量急增，有客人見單位一小時內有5組客人睇樓，怕被人搶先購入，僅輕微議價5,000元，即決定以634.5萬元承接單位，呎價約14,131元。

●美聯林曉丹指出，元朗Yoho MIDTOWN第2座高層A室，實用面積約443方呎，兩房間隔，買家看好北部都會區將帶動元朗樓價做好，輕微議價約1%，即以863萬元購入單位，呎價約19,481元。原業主於2013年6月以470萬元購入物業，持貨8年多帳面獲利393萬元。

●中原徐愷鍵指出，政府放寬按揭保險門檻，對樓市帶來正面影響，元朗錦綉花園本月暫錄約17宗成交，已大幅超越上月全月約9宗成交，屋苑I段3街雙號屋，實用面積約1,035方呎，三房間隔，開價約1,370萬元，議價後減至1,228萬元沽出，呎價約11,865元。原業主於1996年以325萬元買入上址，持貨約26年帳面獲利約903萬元，單位升值2.8倍。

●中原陳偉業稱，東涌區成交於下半月明顯加快，本月累錄約48宗成交，相比上月39宗成交上升超過兩成，該區東堤灣畔5座高層C室，實用面積約607方呎，兩房間隔，開價850萬元，議價後減價35萬元，以815萬元成交，呎價約13,427元。原業主於2014年6月以498萬元購入單位，持貨近8年帳面獲利317萬元，升值約64%。

●中原黃政遠指出，葵涌區本月累錄約30宗成交，與上月約10宗成交，升幅達2倍。其中雍雅軒本月錄得3宗成交，最新成交為1座高層D室，實用面積約460方呎，兩房間隔，叫價720萬元，減至688萬元沽出，呎價約14,957元，較主要銀行估價約748萬元低約8%。

●中原文家輝表示，天水圍嘉湖山莊剛過去六、日(26、27日)共錄9宗成交，為5年來同期最旺，本月累錄41宗成交，較上月大增1.4倍。屋苑樂湖居1座低層D室，實用面積約551方呎，三房間隔，開價570萬元，最後以560萬元沽出，呎價約10,163元。原業主於2008年2月以135.8萬元買入單位，持貨14年帳面獲利424.2萬元，期內升值約3.1倍。

●世紀21宇田羅家威表示，大埔中心21座高層B室，實用面積約315方呎，原則兩房間隔，現改為一房單位，原開價528萬元，放盤約3個月，降價55萬元成交，減幅逾10%，以473萬元獲承接，呎價約15,016元。原業主於2014年6月購入單位，當時作價305萬元，持貨8年帳面獲利168萬元，單位升值55%。

●中原黃一鋒稱，荃灣區本月累錄逾110宗成交，樓價約1,000萬元或以上成交佔27宗，較上月的16宗升近70%。其中萬景峯上月僅1宗成交，本月成交已急增至8宗，屋苑6座低層F室，實用面積約508方呎，兩房間隔，去年9月叫價1,100萬元，減至約1,030萬元沽出，呎價約20,276元。

●利嘉閣歐柏倫指出，西貢匡湖居2期單號洋房，實用面積約1,373方呎，原則三房間隔，連約1,438方呎花園及約23方呎私人碼頭，成交價2,928萬元，呎價約21,326元。原業主在2012年4月以約2,400萬元買入單位，現轉手帳面獲利約528萬元。

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