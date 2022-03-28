敘福樓去年少賺35%　末期息6.05仙

集團表示，在2021年年內針對疫情相關的堂食限制及社交距離措施放寬後，行業在剛過去的2021年下半年迎來期待已久的喘息空間。但隨着新冠疫情不確定性成為新常態的情況下，作為業界的營運者，集團須為日後可能出現的新一波疫情以及其可能帶來的衝擊未雨綢繆。

事實上，在撰寫本文時，自2022年年初以來爆發的第5波疫情已嚴重影響了香港不同業界的營運。隨着環球大規模的疫苗接種，本年內多個國家將陸續重新開放因疫情關閉多時的國際邊境，全球經濟有望步入復甦軌道。集團期望下半年大眾日常生活基本恢復正常及消費情緒進一步回暖，本地餐飲業有望走出困境，迎來曙光。

至於本地因素方面，有鑑於本港的疫苗接種率持續上升，加之年內即將推出的新一輪消費券計劃，將有望成為推動本地消費市場快速復甦催化劑，為集團帶來可觀的業務增長機遇。

經過兩年多的疫情，在諸多困難的壓迫與挑戰之下，集團通過巨大的磨練變得更加強大，在成本控制、管理質素及至危機應變等各方面全面超越自我，集團的綜合實力處於上市以來的最高點，並且日益持續進步之中。管理層有信心集團比過去任何時間更有能力應對未來可能出現的各種困境。

危機與機遇並存。儘然面對疫情帶來的變數，集團亦積極為未來的收益增長鋪路，於2021年內合共開設了8間新餐廳，當中包括下半年開設兩間全新的自家經營品牌「永華日常」餐廳，亦在2022年1月在銅鑼灣開設了最新引入的特許經營品牌「The Matcha Tokyo」，為顧客提供更多樣化的餐飲體驗，進一步將集團的業務領域拓展至香港特色餐廳以及高級休閒咖啡室。

憑藉集團強勁的財務狀況及品牌布局以及上述外在因素，在2022年香港疫情不惡化的前提下，管理層對集團2022年下半年的財務表現仍保持樂觀，並相信集團定能再創佳績。