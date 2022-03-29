東方日報B1：美搞孤立　俄欲誘中印伊土企進駐

美國總統拜登上周強調，制裁將讓俄羅斯貨幣盧布淪為廢紙，很快連全球首20大經濟體也不如。言猶在耳，俄國立即部署反擊，有意將中國、印度、伊朗及土耳其等列為「友好國家」，開放市場以填補西方跨國企業出逃後的真空。印度為保經濟，懶理美國制裁向俄大量採購能源，又以歐元結算，意味全球兩極化提速，美元霸主地位更有動搖之虞。

外媒報道，莫斯科當局正設法應對因制裁行動而遭受孤立的局面。代表當地發展商及零售界的俄羅斯購物中心協會透露，正指望中國、印度、伊朗和土耳其的公司，能填補西方零售商撤離留下的空白，普京政府已對4個國家發出外國公司暫停在俄業務的公司名單，希望能找到合適的替代企業。

上述4個國家中，尤以中印取態最重要。印度3月中放風，與俄國探索建立兩國貨幣貿易支付機制，以人民幣作參考，有指本周公布細節。外媒周一引述消息稱，俄國如今寧願收歐元，也不要美元，更列舉俄羅斯天然氣公司(Gazprom)已要求印度最大的天然氣商蓋爾天然氣(GAIL)以歐元支付進口天然氣，反映俄國進一步「去美元化」，而據悉GAIL並未反對。

印度鋼鐵部稱，當地傾向從俄國進口焦煤，計劃倍增進口量，目前已進口450萬噸。載有至少106萬噸焦煤(主要煉鋼)和動力煤(主要發電)的船隻，本月將向印度港口運送燃料，為2020年1月來單月最多。

中國則因自身優勢而吸引俄國，有報道指，鑑於美國制裁，俄羅斯BQ公司的智能手機遭通知不能使用安卓系統(Android)，為求應對已測試中國華為研發的鴻蒙系統(HarmonyOS)，搭載鴻蒙的新手機或在今年下半年發布。華為則回應暫無計劃在海外推鴻蒙手機。截至去年底，搭載鴻蒙的設備總數超過3.2億，成全球第3大手機系統。由於南韓與西方一同制裁俄國，勢讓中國造船廠漁人得利，接收俄國對韓的造船訂單，總額可達65億美元(約507億港元)。去年中國獲得全球新船訂單比重達49%；南韓則佔38%。

至於拜登政府制裁俄國後，一直希望中東增產原油，企圖分化包括俄國在內的石油輸出國組織及盟國(OPEC+)，惟如意算盤難以敲響。OPEC+將於3月31日開會討論石油產量之際，阿聯酋周一表態OPEC+須置身政治之外，並指俄國是重要成員，勢再次頂住美國催促增產的壓力。另一國家沙特阿拉伯亦表態，會維持與俄國的政治夥伴關係。

這令市場憂慮美元地位，因它之所以成為國際貨幣，主要是二戰結束後佔據全球石油貿易，「石油美元體系」確保美國在國際金融中的老大之位，凡挑戰「石油美元體系」的國家，往往會引發美國兵戎相見。

事實上，據環球金融電訊協會(SWIFT)最新資料，2月美元在國際支付佔比38.85%，雖排首位，但按月跌1.07個百分點；第二名的歐元佔37.79%，按月升1.23個百分點。如今俄國寧讓歐元坐大，加上與伊朗處境相同，有指兩國正謀求建立SWIFT替代方案。

莫斯科交易所在俄烏戰事滿月後的首個周一恢復所有交易，惟外地人仍被禁止買賣直至4月1日，同時繼續禁止沽空。MOEX指數收市跌2%，報2,430點。