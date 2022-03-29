美股收市上漲　Apple連升10日　12年來最強

市場聚焦美國本周公布的就業及通脹數據，美股3大指數周一(28日)反覆向好。道指收報34,955點，升94點或0.27%；標指收報4,575點，升32點或0.71%；納指收報14,354點，升185點或1.31%。

隨着多位聯儲局官員近期相繼放「鷹」，券商亦紛紛調高加息預測。美國銀行預期，聯儲局將於6月及7月各加息半厘，且不排除提前至5月及6月實行；明年每次增幅為四分之一厘，使聯邦基金利率增至3至3.25厘水平。高盛則認為，聯儲局5月及6月將各加息半厘，今年其後的4次會議則各加四分之一厘，明年首9個月，將加息3次，每次加四分之一厘。

花旗銀行的預測更進取，由此前的兩厘，增至2.75厘，明年將繼續加息，令聯邦基金利率增至3.5至3.75厘水平。該行料接下來的4次會議將加息半厘，10月及12月則各加四分之一厘，惟通脹屆時若仍高於5%水平，仍有可能加息半厘，若通脹出乎預期地長期居高不下，更料聯儲局加息四分之三厘。

分析指，通脹升至40年高位、商品價格高企，以及對俄制裁對全球經濟增長威脅等風險下，美國大型股票成為投資避風港。Laffer Tengler Investments，大型股票傾向有能力維持盈利增長，對投資者而言可靠。此外，外媒分析師對首季標指成分企業每股盈利增長已連升3周，供應鏈風險及企業收入預期正持續改善。

另外，大型企業財政狀況穩健，現金流強勁，去年標指成分企業破紀錄共花約8,820億美元回購，比2018年的紀錄高約9.3%。Steward Partners Global Advisory表示，大型科企更具韌性，現時普遍股價較低，是買入好時機。

企業消息方面，傳Coinbase正就收購巴西最大虛擬幣交易所Mercado Bitcoin進行談判，前者股價全日升7.87%。

外媒引述消息指，受俄烏戰事影響，以及高通脹打擊消費者對電子產品需求，蘋果公司(Apple Inc.)將縮減下季iPhone SE的產量，比原計劃減少20%，約減少200至300萬部產量。此外，Apple亦向供應商減少今年無線耳機AirPods訂單，涉約1,000萬個耳機，主因料需求疲弱，且希望降低庫存，其股價先跌後回升，收報175.6美元，升0.5%，連升10日，創自2010年以來最長連升日數。

數據方面，美國2月批發庫存出乎預期按月升2.1%，比上月多1個百分點，預期升1.2%；同月零售庫存按月升1.1%，預期升1.4%；該月商品貿赤達到1,066億美元，比預期多3億美元。