花旗：鮑威爾恐過度依賴一條錯誤的孳息率曲線

外媒報道，花旗集團認為，聯儲局主席鮑威爾依靠短期美國國債孳息率曲線的陡峭斜率來證明可能加息半厘的合理性，「忽視了遠期曲線的嚴重倒掛」及其發出的經濟衰退風險信號。

花旗策略師Jason Williams在周日(27日)的報告中表示，鮑威爾上周提到3個月期國庫券的遠期隱含孳息率與目前3個月期孳息率之差在不斷擴大，說明經濟衰退風險很低，從而為5月份的聯儲局會議加息0.5厘「清理了跑道」。

Williams認為，鮑威爾過於相信錯誤的孳息率曲線，但指事情並可能不是如他所想。考慮到部分基於深度倒掛的2023年6月至2024年6月歐洲美元期貨曲線，花旗估計，美國未來12個月經濟衰退的風險已從2月的9%上升至20%。

花旗表示，鮑威爾關注的利差與歐洲美元曲線的分歧達到1994年以來最大，當時聯儲局進行了一系列激進加息，第二年又開始減息。

Williams寫道，1994年的周期是一個有趣的對比，當時在沒有發生衰退的情況下最終以「保險起見降息」收場，但當時的通脹也顯著低於今天，聯儲局不那麼落後於曲線。他稱，「在已經遠遠落後於曲線的情況下，一個非常鷹派的聯儲局這次可能無法實現那種軟着陸。」