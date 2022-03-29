陳蓓敏：中資業績普遍不俗　配合高派息回購有得博？

2022年第一季將過去，首季可謂多事之春。雖然地緣政治風險，疫情病毒個案增加，各地金融市場仍在合理區域水平上落。美國聯儲局會員高調地支持五月會議加息半厘。美國10年期國債孳息升至2.5厘水平，達三年高位。全周道指累升0.3%，較波動的納指也升了2%。周三美國將公布第四季GDP數據，和周五公布3月就業數據，製造業PMI終值和ISM製造業指數等。日本311大地震轉眼間已過了十一個年頭，烏克蘭切爾諾貝爾核電事故也差不多有36年了，昨日是美國三哩島核電廠洩漏事故43周年紀念日。去年4月13日，日本宣布在2022年後兩年開始，排放核廢水，未來人類食物質素更加令人憂慮。

投資者擔心中美關係發展前景，受美國上市公司會計監督收緊，對在美上市中概股，易受消息影響，見波動性表現。國內疫情個案上升，個別城市需分區封城，阻斷病原。第二季將至，市場等待中央刺激經濟方案出台。周三是香港期指結算。四月恒指料上落於21,000至23,000水平。近期中資企業公布業績普遍不俗，派息慷慨，再加上回購行動，成投資者追逐心頭好的目標。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)